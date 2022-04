Foloseste doar oua de gaina pentru cozonac. Ouale de rata sau de gasca sunt prea dense si nu vor lasa aluatul sa creasca pufos.

In plus, ouale abia scoase din frigider sau laptele rece vor impiedica aluatul sa creasca pufos si sa se coaca uniform. Așadar, trebuie să ai grija sa fie cald in bucatarie cand pregatesti aluatul pentru cozonaci si toate ingredientele sa fie la temperatura camerei.

O altă recomandare este următoarea: freaca ouale cu putina sare inainte de a le adauga in aluat. Sarea va spori culoarea galbenusului, iar cozonacii vor fi mai frumosi.

Ce mai trebuie să știi atunci când faci cozonaci?

Incalzeste putin laptele cand pregatesti maiaua din drojdie, dar ai grija sa nu fie fierbinte. Daca oparesti drojdia, aceasta isi va pierde din proprietati.

Foloseste lapte gras si proaspat si adauga, eventual, cateva linguri de lapte condensat. Grasimea va ajuta zaharul si drojdia sa dospeasca.

Poti adauga si o lingura de smantana grasa sau de untura curata, ca sa sporesti cantitatea de grasime din aluat.

Cerne faina si adauga treptat cantitati mici, in umplutura. Framanta bine de fiecare data, pana cand incorporezi toata cantitatea de faina, iar aluatul devine elastic.

Opareste nuca pentru umplutura cu putin lapte fierbinte, inainte de a face compozitia. Astfel, nu va mai avea gust amarui.