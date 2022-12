La fel ca ziua de nastere, data nuntii poate oferi indicii despre viitorul tau alaturi de cel caruia i-ai jurat iubire la bine si la rau. Mai multe detalii ofera astrologii Ophira si Tali Edut – gemenii astrologi. Acestia dezvaluie la ce sa te astepti de la viitorul vostru impreuna, in functie de semnul zodiacal caruia ii corespunde data nuntii voastre, scrie andreearaicu.ro.

Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Berbecul este o zodie aventuroasa, indrazneata si independenta. Daca te casatoresti in plin sezon al Berbecului, adica intre 21 martie si 19 aprilie, casnicia ta va fi plina de spontaneitate. Imagineaza-ti escapade de ultima ora, cine surpriza si alte momente romantice neprevazute. Mai mult, ai ocazia sa ramai tu, sa nu te pierzi ca individ si sa iti pastrezi intimitatea. Dar aveti grija sa nu deveniti prea competitivi unul cu celalalt, asa cum tind sa procedeze cuplurile casatorite in sezonul Berbecului.

Taur (20 aprilie - 20 mai)

Taurul este o zodie extrem de senzuala. Daca va veti casatori intre 20 aprilie si 20 mai, tu si sotul tau va veti bucura de cele mai frumoase lucruri pe care viata le are de oferit si nu o sa va dati in laturi de la a va dezmierda cu gustul dulce al luxului. Vestea si mai buna este ca o casnicie oficializata in zodia Taurului este o casnicie solida, de lunga durata. Pont: daca simtiti ca intervine monotonia, incercati lucruri noi – in dormitor si in afara lui.

Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Pentru cuplurile oficializate in perioada Gemenilor – intre 21 mai si 20 iunie – comunicarea este cheia. Vei avea o casnicie in care se va comunica mult, tu si partenerul tau veti discuta deschis despre absolut orice. Nu sunt excluse nici experientele inedite, cum ar fi un curs de gatit mancare exotica, lectii de surf sau chiar scufundari ori parasutism. Totusi, nu uitati sa acordati prioritate timpului petrecut impreuna.

Rac (21 iunie - 22 iulie)

Acasa este locul unde Racii prefera sa isi petreaca cel mai mult timp. Cuplurile care se casatoresc in aceasta perioada prefera activitatile in intimitatea caminului. Gatitul impreuna poate fi un interes comun. Insa acest obicei poate reprezenta un pericol pe viitor, cei doi ajungand sa se sufoce unul pe celalalt. Asigurati-va ca iesiti, fiti interactivi si ramaneti conectati cu prietenii si familia.

Leu (23 iulie - 22 august)

Cuplurile care se vor casatori intre 23 iulie si 22 august vor avea, probabil, o casnicie destul de dramatica, teatrala si pasionala. Aveti amandoi pareri puternice si cu siguranta nu va sfiiti sa le impartasiti. Desi este placut ca exista multa dragoste si pasiune, unul dintre voi ajunge sa devina mult prea dramatic uneori. Acest lucru ar putea duce la o lupta pentru putere, asa ca aveti grija sa nu ajungeti sa va conduceti unul pe celalalt.

Fecioara (23 august - 22 septembrie)

Fecioara este o zodie extrem de organizata, rafinata si sanatoasa. Daca va casatoriti intre 23 august si 22 septembrie, tu si sotul tau acordati atentie lucrurilor marunte si va preocupati intotdeauna de fiecare detaliu. El este un fel de majoreta a ta, dar si tu esti a lui, motiv pentru care sa va ajutati unul pe celalalt este un act foarte natural. Atentie, totusi, sa nu deveniti mult prea greu de multumit unul fata de celalalt.

Balanta (23 septembrie - 22 octombrie)

Balanta este semnul care guverneaza casatoria. Acesta este probabil motivul pentru care octombrie este una dintre cele mai cautate luni pentru nunta. Casatoriile sunt despre echilibru, iar relatia este o prioritate pentru ambii parteneri. Cu toate acestea, pericolul consta in pierderea individualitatii. Amintiti-va sa iesiti din bula voastra de cuplu si sa faceti lucrurile si pe cont propriu.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Scorpionul este o zodie extrem de intensa. Casnicia se bazeaza mult pe intimitate si pasiune si nu ar deranja pe nimeni daca romantismul s-ar pastra viu pentru tot restul vietii. Scorpionul este, insa, un semn de putere si control, asa ca problemele de gelozie pot aparea frecvent daca va casatoriti intre 23 octombrie si 21 noiembrie. Fii atenta si asigura-te ca daca te simti ranita vorbesti despre asta. Nu vrei sa lasi o lupta absurda pentru putere sa-ti strice casnicia.

Sagetator (22 noiembrie - 21 decembrie)

Sotii care se casatoresc in perioada Sagetatorului sunt deschisi, aventurosi si plini de viata. Cel mai probabil veti calatorii foarte mult in viitor. Invatati in mod constant si luati cursuri impreuna. Sunteti deschisi la minte, insa uneori tindeti sa va asumati prea multe riscuri, in special din punct de vedere financiar. Incercati sa fiti mai chibzuiti, chiar daca prezentul este tot ce avem, nu strica sa avem cativa bani pusi deoparte si pentru ziua de maine.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Capricornul este semnul traditiei. Fiind o nunta de iarna, va plac sarbatorile si va place sa duceti mai departe traditiile din copilarie. Tu si sotul tau sunteti interesati de mostenirea si onoarea neamului. Un lucru la care trebuie sa lucrati amandoi este sa invatati sa va bucurati de prezent in loc sa va planificati mereu viitorul.

Varsator (20 ianuarie - 18 februarie)

Casatoria din perioada Varsatorului poate fi descrisa cel mai bine ca fiind neconventionala si moderna. Sunteti cei mai buni prieteni, dar sunteti si un cuplu foarte social, care gazduieste numeroase petreceri. Va place sa iesiti in oras si sa va inconjurati de oameni. Pentru a va mentine casnicia puternica, este important sa va asigurati ca alocati suficient timp intimitatii voastre.

Pesti (19 februarie - 20 martie)

Pestii sunt semnul fanteziei, al imaginatiei, romantismului si creativitatii. Daca va casatoriti intre 19 februarie si 20 martie, tu si sotul tau sunteti, fara indoiala, doi parteneri extrem de visatori. Asteapta-te la reinnoirea juramantului si la evadari aniversare. Atentie, totusi, sa nu pierdeti prea mult contactul cu realitatea.