Cei mai buni prezicători din domeniul gastronomic au dezvăluit presei de peste ocean cum va arăta anul viitor din punct de vedere culinar. Într-o perioadă cu inflația crescută, schimbări climatice și tensiuni globale, oamenii ar urma să aleagă să folosească alimentele în mod cat mai simplu, potrivit unui grup de cercetare a pieței globale. În plus, costurile cu energia ar putea obliga gospodinele să folosească mai des cuptoarele cu microunde, friteuzele, ceainicele electrice și să pornească mai rar cuptorul.





Tot în 2023, oamenii vor încerca să reducă risipa. Noul termen este regenivor. Nu mai este vorba despre a mânca sustenabil, ceea ce implică o stare de conservare a ceea ce este. Iar gustarea anului, potrivit New York Times, va fi pielea de pui crocantă, parte pe care multe gospodine le aruncă.





„Ca urmare a unui interes obsesiv pentru formele de pui prăjit, pielea crocantă de pui sunt bază pentru aperitive în restaurante. Creșterea prețurilor la pui îi face pe bucătari să caute modalități de a obține mai mult de la pasăre. Bucătăriile asiatice care folosesc în mod regulat piei de pui oferă inspirație culinară”, a explicat un bucătar, potrivit The New York TIMES.





În plus, anul viitor, oamenii vor căuta mai mult hrană sănătoasă, de la fermieri, si vor încerca alimente colorate și aromate, precum UBE, un cartof purpuriu cu gust de nucă și aromă de vanilie, originar din Filipine.





Nici interesul pentru noile tehnologii nu va lipsi, mai anunță americanii. Experimentele de cultivare a alimentelor în spațiu vor alimenta interesul pentru grădinăritul vertical și pentru legumele care pot crește în medii neconvenționale pe Pământ.