Este esențial să obții suficientă vitamină C zilnic din alimentație sau suplimente, mai ales că vitamina C este un antioxidant, care ajută la protejarea celulelor împotriva daunelor provocate de moleculele reactive de oxigen numite radicali liberi.

Corpul are nevoie de vitamina C pentru a produce colagenul din piele (o proteină structurală) și pentru a îmbunătăți absorbția fierului. De asemenea, ajută sistemul imunitar să protejeze corpul de boli.

Este necesar să obții suficientă vitamină C pentru a sprijini sistemul imunitar și alte funcții ale corpului. Cu toate acestea, mulți oameni nu au nevoie de suplimente de vitamina C, deoarece primesc suficientă din alimente și băuturi. Cantitatea de vitamina C necesară depinde de vârstă și de cantitatea de vitamina C pe care o poți obține din dietă. Institutul Național de Sănătate Publică recomandă următoarele doze zilnice de vitamina C:

Bebeluși și sugari: 40–50 mg

Copii cu vârste între 1 și 8 ani: 15–25 mg

Copii cu vârste între 9 și 13 ani: 45 mg

Adolescenți cu vârste între 14 și 18 ani: 65–75 mg

Adulți: 75–90 mg

Adolescenți și adulți însărcinate: 80–85 mg

Adolescenți și adulți care alăptează: 115–120 mg

În cadrul intervalelor stabilite, bărbații au nevoie de cantități mai mari de vitamina C. Dacă ești însărcinată sau alăptezi, vei avea nevoie de cantități mai mari. Dacă ești însărcinată, nu este indicat să iei suplimente de vitamina C fără să vorbești mai întâi cu un medic. Persoanele care fumează au nevoie de cantități mai mari de vitamina C, respectiv 35 mg în plus față de recomandări.

Citește continuarea aici.