Un aparat de aer condiționat standard, de 12.000 de BTU, poate produce circa 1,2 litri pe oră.





În funcție de model, producătorii estimează că un aparat care funcționează zi-lumină elimină între 10 și 20 de litri de apă.





Una dintre legendele apărute încă de la lansarea aparatelor de aer condiționat și care persistă este aceea că apa rezultată poate fi folosită la orice, fiind un soi de apă distilată.





În realitate, apa reziduală poate fi folosită fără grijă pentru udatul florilor și plantelor sau la orice activități externe, cum ar fi să spălai cimentul. În cazul în care o folosiți pentru plante, trebuie să știți că nu conține minerale, deci nu le oferă elemente hrănitoare.





Lucrurile se schimbă însă când vine vorba de consum animal. Nu lăsați pisicile sau câiniii să bea apa scursă de la aerul condiționat, pentru că are multe bacterii, germeni si praf. Cu atât mai puțin este recomandată uzului uman, chiar și extern.













