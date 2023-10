"Eu mai sarac ca atunci n-am fost in viata mea. Aveam 4.900 de lei, adica 1000 de euro, apoi 5.500 de lei. Deci eram vreo 10 in Parlament. Noi am prins o perioada misto in care am fost o generatie de din astia de 30 si ceva de ani: ne-a facut partidul parlamentari.

Banii se dadeau cash. Bagai capul, semnai si aveai un numar (...) Parlamentarii, pe numere. De la 1 la 100, de la 100 la 300... N-a fost o perioada glorioasa financiar", a povestit fostul parlamentar.