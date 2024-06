Problemele au apărut după ce un excursionist a postat un videoclip în care se observă că jetul se apă care cade de la o înălțime amețitoare vine, de fapt, printr-o țeavă.



După ce imaginile au devenit virale în spațiul virtual, administratorii parcului Yuntai Mountain Geo au fost nevoiți să recunoască faptul că au ajuns o "îmbunătățire" artificială, potrivit NBC News.



„Pentru a îmbogăți experiența de vizitare a prietenilor noștri și pentru a ne asigura că voi, care ați călătorit de departe, nu veniți în zadar, am făcut o mică îmbunătățire în timpul sezonului secetos", a fost explicația acestora.



În scurt timp , pe Weibo, cel mai mare site de microblogging din China, au explodat comentariile care susțin demersul autorităților și "înțeleg" necesitatea de a "ajuta" natura.

