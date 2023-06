Companiile Upside Foods şi Good Meat vor putea să-şi vândă carnea de laborator pe piaţa americană, în urma unei autorizaţii finale ce le-a fost acordată miercuri de Departamentul american pentru Agricultură (USDA), transmite Bloomberg, care citează comunicatele celor două companii.

Cele 2 companii sunt primele care au reuşit să treacă cu succes de un proces de aprobare în mai mulţi paşi, dar potrivit specialiștilor, deja se creeză o conjunctură favorabilă și este de așteptat ca în viitorul foarte apropiat să apară alți concurenți.

