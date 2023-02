Gratar gradina cu grila de gatit de dimensiuni mari, potrivit pentru prepararea alimentelor din carne sau vegetale.

Catalogul PE FOC ofera o gama bogata de gratare gradina, grill-uri profesionale de curte, accesibile pentru toate buzunarele. Oferta generoasa include atat modele economice, variante clasice pe carbuni sau pe lemne cu plita, cat si gratare electrice, pe gaz sau pe peleti, toate produse si furnizate de branduri de renume pe piata grill-urilor! In cele ce urmeaza, iti prezentam cele doua categorii de gratare - pe gaz si pe carbuni, regasite in catalogul PE FOC, precum si informatiile necesare in cazul fiecarui tip astfel, astfel ca tu sa poti lua decizia corecta:

GRATARE PE GAZ

Descopera o gama completa de gratare profesionale pe gaz de butelie sau gpl, perfecte pentru experiente culinare inedite pe terasa, in gradina, curte sau chiar la iarba verde!

Catalogul PE FOC vine cu o multime de modele profesionale de gratare inovative pe gaze naturale (metan sau propan), concepute din otel emailat sau inox. Poti opta pentru variante de grill-uri cu capac pentru interiorul sau exteriorul casei, precum si pentru gatitul in balconul unui apartament. De asemenea, te bucuri de modele gratar gaz cu arzator, pe diverse dimensiuni, incorporabile sau cu picioare, variante economice sau premium, si care pot fi dotate cu: plita sau plansa din fonta, rotisor, ochi de aragaz, piatra de gatit si multe alte accesorii.

Gratar pe gaz de gradina, de dimensiuni mari, cu suport lateral pentru depozitarea ustensilelor de gatit.

GRATARE PE CARBUNI

Un gratar carbuni iti ofera optiuni nelimitate de gatire, fie ca preferi carnea, pestele sau legumele la gratar. Catalogul PE FOC vine cu o multime de de modele gratare carbuni pentru gatitul in aer liber la casa, pe terasa, in curte, gradina sau chiar si in deplasare. Poti alege dintre modele concepute din fier forjat, tabla groasa sau metalice, modele din fonta, inox sau cu ceramica la interior, grill cu capac, de diferite dimensiuni, mai mici sau mai mari, cu forme diverse (rotunde sau dreptunghiulare) si cu inaltimi reglabile!

Gratar pe carbuni, portabil, ideal pentru gatitul la iarba verde sau in drumetii.

Oricare ar fi varianta de gratar pentru care optezi, cu produsele din catalogul PE FOC te bucuri de o calitate la superlativ, de un proces performant de gatire si o durabilitate marita in timp. Ai parte de consultanta gratuita la orice produs ales, dar si de transport garantat direct la usa ta!