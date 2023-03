Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Leu (22 iulie - 22 august)

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Pești (19 februarie - 20 martie)

Încrezător și curajos, își susține punctul de vedere fără să-i pese de ce cred alții.E spontan, activ și foarte competitiv.Pentru că nu poate suporta ca cineva să fie mai bun, își depășește întotdeauna limitele.Investește energie și pune un entuziasm de invidiat în tot ceea ce face.Cel mai mare defect: irascibilitatea.Este un prieten bun și cei din jurul său apreciază asta.Loial în orice situație, nu-i dezamăgește niciodată pe cei dragi.Realist, găsește întotdeauna soluții la care alții nici nu se gândesc și este foarte educat.Are o senzualitate și un farmec aparte.Cel mai mare defect: încăpățânarea.Deștepți și mereu cu mintea limpede, Gemenii sunt o enciclopedie ambulantă.Comunicativi, dau sfaturi de top și pot avea o discuție interesantă pe orice subiect.Sunt și foarte curioși, dar în cel mai bun mod posibil. Nimeni nu se plictisește de ei.Cel mai mare defect: instabilitatea.Cald și sensibil, acestea sunt calitățile fruntașe ale unui Rac.Este foarte sincer, ca o carte deschisă. Și îi citește pe alții la fel de ușor.Conciliator, docil și flexibil, le face capriciile tuturor celor la care ține.Se implică din suflet și este un părinte excelent.Are simțul umorului și este mai puternic decât alte zodii.Are o înfățișare aparte și o atitudine motivantă care îi convinge pe toți să îl urmeze.Și se descurcă bine pentru că disciplina și încrederea îl duc pe calea cea bună.Carismatic și pasional, e o prezență extrem de plăcută și dorită.Cel mai mare defect: egocentrismul.Foarte harnică, loială și corectă, este un model de urmat.Este bună la toate, de aceea este angajatul ideal la care visează orice manager.Spiritul practic și organizat împreună cu natura grijulie te ajută să nu dezamăgești atunci când vine vorba de termene limită.Are o înfățișare discretă și plăcută.Cel mai mare defect: exigență extremă.Are un magnetism devastator, care o ajută să prindă în mreje pe oricine.Este elegantă, generoasă și atentă, ceea ce face o gazdă impecabilă. Cine îi trece pragul, nu mai vrea să plece.Bucuria sa este să-i facă pe toți fericiți.Prietenoasă și cochetă, este ca scoasă din cutie întotdeauna și perfectă în fiecare detaliu.Cel mai mare defect: nehotărârea.Natura sa pasională îl face să iasă în evidență.Are curaj și energie din abundență.Este încrezător și entuziasmat.Foarte senzual și misterios, admiratorii/admiratoarele nu îi lipsesc.Simpla sa prezență având deoseori un impact amețitor.Întotdeauna cu zâmbetul pe buze, optimismul său este contagios, așa că este înconjurat de oameni care îi caută prezența și la bine și la rău.Curajos și aventuros, nu lasă lucrurile nerezolvate și acționează cu înțelepciune.Îi place independența.Cel mai mare defect: lipsa de tact.Organizat și disciplinat, are totul sub control, în special propriile gânduri și acțiuni.Este prudent, responsabil și foarte ambițioas, ajunge mereu acolo unde își dorește.Nici umorul nu îi lipsește și arată mereu mai tânăr decât este.Cel mai mare defect: răceala.Original, bine organizat și lipsit de prejudecăți, este imposibil să nu se facă remarcat în cel mai plăcut mod.Franchețea și sufletul său blând îi aduc multe persoane iubitoare în jur.Unul dintre scopurile sale în viață este să facă bine celorlalți.Cel mai mare defect: încăpățânarea.Binevoitori și romantici, Peștii sunt partenerii ideali.În plus, au o fire boemă, o gândire pătrunzătoare și o imaginație bogată.Sunt și foarte flexibili, plini de compasiune și sensibili, așadar ajută pe oricine fără să stea pe gânduri.Dau dovadă de o blândețe fermecătoare.