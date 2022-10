Prin urmare, vânzarea de produse originale de brand – parfumuri și produse cosmetice de lux – cu prețuri reduse și la oferte începe mai devreme și durează mai mult. Cumpărătorii au suficient timp să se decidă ce produse să cumpere, pentru a face cadouri pentru diferite ocazii, Crăciun și Anul Nou.

Notino.ro are peste 82.000 de produse originale, care provin de la 1.500 de branduri renumite în țară și în străinătate. Acest magazin vă permite să vedeți din timp produsele preferate și să prindeți la timp cele mai bune oferte Black Friday 2022. Are produse la prețuri mai mici și în această perioadă a anotimpului de toamnă, deși mai sunt câteva zile până la această sărbătoare a cumpărăturilor, atât de populară an de an.

De Black Friday sau Vinerea Neagră, cei interesați de parfumuri de brand au șansa de a le cumpăra la prețuri reduse și deci pot face ecomomie la cumpărăturile de Crăciun sau pentru alte ocazii deosebite.

Cele mai bune oferte de așteptat pe Notino.ro sunt la produsele de marcă. Aproape toate mărcile de parfumuri și cosmetice participă la acest eveniment, gândiți-vă la Chanel, Armani, Gucci, Yves Saint Laurent, Lancôme, Paco Rabanne, etc.

De Black Friday vor fi reduceri considerabile la:

Parfumuri de nișă, parfumuri de calitate premium, parfumuri de lux

Parfumuri orientale, parfumuri în tendințele actuale ale modei

Seturi de cosmetice pentru Crăciun, etc.

Notino.ro pregătește cea mai mare campanie de Black Friday, care va avea și discount-uri la alte produse de lux, cum ar fi :

Produse de casă

Odorizante de mașină

Uleiuri esențiale, lumânări parfumate

Gadget-uri electrice de înfrumusețare

Produse dermato-cosmetice și altele.

La fel ca și alte magazine online, Notino.ro va începe să ofere reduceri cu cel puțin două săptămâni înainte de data oficială Black Friday – 25 noiembrie 2022. Acest magazin are și alte avantaje:

Oferă posibilitatea de a cumpăra un voucher cadou pentru cumpărături de parfumuri și produse cosmetice de brand

Are produse din oferta specială Try it First care sunt de lux și care vor fi expediate la client cu o mostră gratuită, ce poate fi testată acasă de acesta

care sunt de lux și care vor fi expediate la client cu o mostră gratuită, ce poate fi testată acasă de acesta Posibilitatea de a avea cadouri personalizate, ce constau în produse cosmetice de calitate înaltă, ce pot fi cumpărate de pe site și care pot avea dedicații personale, gravate cu laser, contra cost

Oferă idei de cadouri – diferite seturi de produse cosmetice pentru ocazii speciale

Are aplicație pe telefon mobil și oglinda virtuală

La acest magazin, livrarea coletului este gratuită, pentru produsele comandate ce depășesc suma de 250 RON.

Notino.ro este un magazin online extraodinar, care va fi la îndemâna oricui în timpul evenimentului de cumpărături Black Friday 2022. Acesta va aduce în noiembrie cele mai bune prețuri și oferte la parfumurile de lux și produsele cosmetice de marcă, originale, ce sunt mai scumpe în restul anului.