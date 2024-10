Sfântul Gherasim din Kefalonia, ocrotitorul celor suferinzi

Născut în 1508 în Trikkala, Peloponez, Sfântul Gherasim provenea dintr-o familie de nobili bizantini. Bunicul său, Luca Notara, a fost ultimul prim-ministru al Imperiului Bizantin. De la o vârstă tânără, Gherasim a ales viața monahală, intrând într-o mănăstire pe insula Zakynthos. Mai târziu, a trăit ca monah în Muntele Athos și la Ierusalim, unde a fost hirotonit diacon și preot.

În anul 1555, Sfântul Gherasim a ajuns pe insula Kefalonia, unde și-a petrecut restul vieții în post și rugăciune. A trecut la cele veșnice pe 15 august 1579, iar după câțiva ani, trupul său a fost descoperit neputrezit, răspândind o mireasmă plăcută. Moaștele sale sunt păstrate într-o raclă din sticlă și argint, iar minunile săvârșite de atunci sunt numeroase.

Sfântul vindecător al bolilor psihice și demonizărilor

Sfântul Gherasim este cunoscut mai ales pentru puterea sa de a vindeca bolile psihice și emoționale. De-a lungul anilor, nenumărați credincioși au fost tămăduiți prin rugăciunile adresate sfântului, iar racla sa este purtată în mod special pe deasupra persoanelor suferinde de astfel de afecțiuni. În cadrul slujbelor, trupul sfântului este ridicat vertical, ca și cum ar fi viu, un fenomen unic care aduce mângâiere celor aflați în durere și suferință.

Papucul Sfântului Gherasim – izvor de vindecare

Unul dintre simbolurile tămăduitoare ale Sfântului Gherasim este papucul său, care a devenit un obiect de venerație și de nădejde pentru cei care se confruntă cu boli psihice. La Brașov, o biserică din lemn, cunoscută sub numele de "Bisericuța de lemn", adăpostește papucul sfântului. Aici, credincioșii vin să se roage și să ceară ajutorul pentru vindecarea afecțiunilor sufletești și trupești, inclusiv a depresiei.

Rugăciunea către Sfântul Gherasim din Kefalonia

Credincioșii sunt încurajați să rostească astăzi rugăciuni către Sfântul Gherasim, pentru alinarea durerilor, necazurilor și ispitelor. Rugăciunea este un mijloc prin care oamenii își pot găsi pacea sufletească și vindecarea de suferințele fizice sau psihice.

„Sfinte Gherasim, robule al lui Hristos, cel ce ai strălucit înaintea oamenilor ca lumină în întuneric, care ai călăuzit poporul spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu, primeşte de la noi această puţină rugăciune. Vezi, Sfinte, durerile noastre. Vezi necazurile care ne apasă. Vezi mulţimea ispitelor care ne învăluiesc neîncetat.

Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aşa cum te-ai rugat pentru mulţimea credincioşilor care mărturisesc minunile tale. Mare dar ne-a făcut nouă Domnul prin neputreziciunea sfintelor tale moaşte. Că ne-am întărit în credinţă auzind că bolnavii care s-au atins de racla ta au fost vindecaţi şi că i-ai alungat pe diavoli de la cei îndrăciţi. O, Sfinte Gherasim, precum ai scăpat insula Kefaloniei de jugul agarenilor şi de multe necazuri, tot aşa ajută-ne şi pe noi. Am căutat uşurare prin puterile noastre, dar nu am aflat. Am căutat ajutor de la oameni, dar am rămas nemângâiaţi. La tine venim, Sfinte, nădăjduind că nu ne vei ruşina. Ci ne vei da cele de trebuinţă, arătându-ne care este calea pe care trebuie să mergem.

Ştim că dacă în viaţă alegem după voia noastră cea rea, rămânem lipsiţi de ajutorul dumnezeiesc. Roagă-te pentru noi, Sfinte, să cunoaştem şi să facem voia lui Dumnezeu, ca să ajungem în raiul cel preadulce, în care tu Îl lauzi pe Dumnezeu cu toţi sfinţii şi cu toate puterile cereşti, în vecii vecilor. Amin.”

Pe 20 octombrie, Biserica Ortodoxă aduce aminte de Sfântul Gherasim din Kefalonia, un sfânt vindecător și ocrotitor al celor aflați în suferință. Cu ajutorul rugăciunilor și al credinței, mulți oameni au găsit alinare și vindecare, iar minunile sale continuă să inspire și să aducă speranță.