Black Friday 2022 la Notino: Aceste oferte sunt deja disponibile!

Chilipiruri de beauty – cele mai bune oferte de la Notino.ro

De Black Friday, magazinul online Notino.ro aplică o strategie de promovare populară – o reducere de preț la mii de produse din gama sa de parfumuri și cosmetice de lux. Magazinul are peste 82.000 de produse unice și originale, de la 1.500 de branduri locale și globale, iar reducerile de Black Friday 2022 sunt aplicate la categorii individuale de articole precum:

Parfumuri de marcă, parfumuri orientale, parfumuri de lux și de nișă

Produse dermato-cosmetice

Produse de make-up de lux

Cosmetice pentru îngrijirea tenului, a corpului și a părului

Produse pentru tratamentul celulitei și a vergeturilor

Produse de protecție solară, etc.

Magazinul Notino.ro combină reducerile de Black Friday cu avantaje suplimentare, precum:

Livrarea gratuită la comenzile ce includ produse care depășesc valoarea de 250 RON

Posibilitatea de a încerca produsele din oferta specială Try it First, ce au mostre gratuite, pentru a fi testate

Utilizarea aplicației Notino pentru telefon mobil, care se poate descărca de pe App Store sau Google Play

pentru telefon mobil, care se poate descărca de pe App Store sau Google Play Achiziționarea de produse cu dedicații personale (ex. "Te iubesc" sau "La mulți ani") ce pot fi gravate cu laser și astfel devenind cadouri personalizate.

Nu rata promoțiile de Black Friday de pe Notino.ro!

Unele promoții la parfumuri și produse cosmetice de brand sunt mai mari de Black Friday, decât în restul anului. Acestea însă sunt limitate, din cauza restricțiilor de timp. Campania de Black Friday pe Notino are loc în perioada 07 - 25 Noiembrie 2022.

Așadar, trebuie să selectezi din timp produsele care te interesează și să nu ratezi cele mai bune prețuri cu discount-uri mari. Pentru asta îți sugerăm să te înregistrezi și să te abonezi la newsletter-ul acestui magazin și să afli în acest fel, la timp, cele mai noi reduceri la parfumuri sau produse cosmetice de lux.

În ultimii ani, românii au preferat să facă cumpărături online pentru a economisi timp și bani. În oferta Notino de Black Friday în 2022, ei au posibilitatea de a descoperi rapid produsele preferate cu reduceri mari și de a economisi și mai mulți bani, decât s-au așteptat. An de an acest magazin vine cu surprize noi și are întotdeauna oferte bune pentru parfumuri, cosmetice și produse de machiaj. Notino și-a început reducerile chiar cu câteva zile mai devreme de perioada în care are loc evenimentul Black Friday și astfel și-a evidențiat o gamă diversă de articole și categorii de produse excepționale, de brand.

Acest magazin are oferte care se schimbă frecvent și la produse pentru casă, odorizante de mașină, lumânări parfumate, uleiuri esențiale și multe altele. Produsele electrice (ex. ondulatoare de păr, aparate de ras) sunt de asemenea la prețuri accesibile la acest eveniment, de aceea acum este momentul ideal de a le cumpăra mai ieftin decât cu altă ocazie.