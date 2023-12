Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Home Alone - Singur acasă (1990)



Ce Berbec nu vrea să fie lăsat singur, fără reguli sau responsabilități? Acest semn zodiacal neastâmpărat se compară cu Kevin McCallister, care este în mod constant acuzat pentru tot. Privind subestimatul copil de opt ani cum dovedește că poate proteja casa familiei sale de doi escroci, un Berbec se va regăsi complet.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

How the Grinch Stole Christmas - Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)



Un Taur tinde să-și poarte încăpățânarea ca pe o insignă a mândriei, ceea ce îl face să se regăsească în celebrul Grinch. Acest semn zodiacal știe să țină ranchiună, ceea ce face din morocănosul Grinch un personaj cu care poate empatiza.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Love Actually - Pur și simplu dragoste (2003)



Gemenii sunt cunoscuți pentru tendința lor de a se plictisi, dar numeroasele triunghiuri amoroase care sunt prezente în Love Actually sunt mai mult decât suficiente pentru a-i menține atenți de la început până la sfârșit. În plus, Gemenii nu se pot abține să nu aprecieze spiritul sec, britanic, care îi va amuza.

Rac (22 iunie - 21 iulie)

The Holiday - Vacanța (2006)



Pentru romanticul și sentimentalul Rac, The Holiday le are pe toate. Vizionarea unui film despre patru persoane care își depășesc conflictele interioare și găsesc dragostea adevărată îl va face să se cufunde pe deplin în spiritul sezonului. În plus, Racilor le place mult să stea în casă, iar premisa ca două femei să-și schimbe locuința de sărbători este suficientă pentru a-i face să apese butonul PLAY.

Leu (22 iulie - 22 august)

Last Holiday - Ultima vacanţă (2006)



Leii au întotdeauna planuri mărețe pentru ei înșiși. De îndată ce află că Georgia Byrd mai are doar câteva săptămâni de trăit, un Leu va fi pe deplin de acord cu misiunea ei de a-și realiza în sfârșit toate visele. Last Holiday îi amintește unui Leu că niciodată nu este prea târziu să faci ceea ce vrei cu viața ta.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

The Polar Express - Polar Expres (2004)



Povestea clasică din The Polar Express îi amintește grijuliei Fecioare de vremuri mai ușoare. Fecioarelor le plac poveștile încercate și adevărate care nu îmbătrânesc niciodată! În plus, gândirea lor orientată spre detalii le ajută să aprecieze această animație vie și încântătoare.

Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Happiest Season - Cel mai fericit anotimp (2020)



Balanța inteligentă și cuceritoare nu poate rezista unei drame pline de vedete despre o relație care își găsește echilibrul. O Balanță se va identifica cu Abby din Happiest Season în timp ce încearcă să viziteze familia agitată a iubitei ei în timpul sărbătorilor. Balanțelor le va plăcea, de asemenea, ocazia de a dezbate dacă Abby merită sau nu ceva mai bun.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

The Nightmare Before Christmas - Coșmar înainte de Crăciun (1993)



Nu este un secret pentru nimeni că Scorpionii au o înclinație pentru întuneric, macabru și tabu. Nu e de mirare că The Nightmare Before Christmas este filmul lor preferat de Crăciun, pentru că le include pe toate trei! Deși nu este cel mai festiv film de sărbători și cu siguranță nici cel mai tradițional, acest film va fi favoritul Scorpionului.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Bad Santa - Moșul cel rău (2003)



Fie că este vorba de sărbători sau nu, un Săgetător vrea doar să vadă un film care să-l facă să râdă de la început până la sfârșit. De aceea, Bad Santa este ceea ce îi trebuie. Acest film despre un escroc îmbrăcat în Moș Crăciun demonstrează că filmele de Crăciun pot fi și diabolice, dar și drăguțe.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

A Christmas Story - Poveste de Crăciun (1983)



Capricornii pot fi surprinzător de nostalgici, adică ei aleg adesea să-și pună un film clasic în loc de unul lansat recent. Acest semn zodiacal ambițios și muncitor rezonează cu misiunea lui Ralphie de a obține cadoul visurilor sale.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

It’s a Wonderful Life - O viață minunată (1946)



Ciudatul și excentricul Vărsător este și cel mai umanitarist și generos din întreg zodiacul, ceea ce înseamnă că iubește filmele cu merit artistic și cu un mesaj semnificativ. It’s a Wonderful Life a trecut testul timpului cu un motiv! Un Vărsător se va simți atât de emoționat de sacrificiile pe care George Bailey a trebuit să le facă, încât aproape că va și plânge când George își va da seama cât de mult au însemnat acele sacrificii pentru familia și prietenii săi din Bedford Falls.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Elf - Elful (2003)



Peștii sunt cunoscuți pentru compasiunea și spiritualitatea lor, dar imaginația lor vie este ceea ce îi diferențiază cu adevărat de ceilalți. Elf este o comedie dulce, înălțătoare, care se referă la a profita de puterea imaginației tale și a crede în magie.

Sursă text: Eva.ro