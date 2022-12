Pe lângă temperaturile scăzute și lipsa umidității, specifice în sezonul rece, dieta neadecvată poate afecta grav pielea. Din fericire, există multe soluții. Potrivit medicilor nutriționiști, există 14 alimente care pot ajuta la combaterea acestei probleme.

Pielea este un organ vital. Ea oferă o barieră pentru a proteja restul corpului de amenințările externe, cum ar fi bacteriile, oxidanții și lumina UV.

Funcția protectoare a pielii este importantă pentru a preveni pierderea excesivă de apă și pentru a împiedica substanțele chimice dăunătoare și alergenii să afecteze organismul. De asemenea, ajută la menținerea temperaturii corpului, conform Medical News Today, scrie doctorulzilei.ro.

Nutrienții sunt esențiali pentru a ajuta pielea să asigure această barieră protectoare. Dacă o persoană are o dietă sănătoasă și echilibrată, care îi oferă nutrienții de care are nevoie, aceasta poate ajuta pielea să își susțină funcțiile de protecție.

Astfel că, dacă o persoană nu are o dietă sănătoasă, poate să schimbe funcția pielii, ajungându-se la afecțiuni de tipul pielii uscate.

Pielea uscată poate fi un simptom al anumitor deficiențe nutritive, potrivit medicilor dermatologi:

– vitamina A

– vitamina C

– vitamina D

– vitamina E

– zinc

– seleniu

Dacă aceste vitamine și minerale fac parte din alimentația zilnică, atunci sănătatea pielii este asigurată.

Sunt multe alimente ce conțin anumite minerale și vitamine ce previn uscarea pielii. Consumul de omega-3, antioxidanți din ceaiul verde și turmeric poate ajuta, de asemenea, la prevenirea pielii uscate.

Iată alimentele care asigură ce este mai important pentru o piele sănătoasă:

1. Ficatul de vită

Ficatul de vită este o sursă bună de vitamina A. Acest lucru se datorează faptului că animalele stochează vitamina A în ficat.

Potrivit National Institutes of Health (NIH), o porție de 3 uncii de ficat de vită prăjit la tigaie conține 6.582 micrograme (mcg)Sursă de încredere de vitamina A. O porție de această mărime asigură până la 731% din valoarea zilnică (DV) de vitamina A.

Este important de reținut că limita zilnică superioară pentru vitamina A este de 3.000 mcg. Oamenii ar trebui să se încadreze în această limită, deoarece consumul excesiv de vitamina A poate duce la toxicitate.

Vitamina A este un nutrient esențial pentru a combate pielea uscată, deoarece conține retinoizi și carotenoizi. Aceste proprietăți activează anumite căi din organism care afectează direct pielea.

Vitamina A poate ajuta la repararea pielii deteriorate de razele UV și la reducerea simptomelor psoriazisului.

2. Cartoful dulce

O altă sursă bună de vitamina A este cartoful dulce. Fiecare cartof dulce copt cu coajă conține 1.403 mcg de vitamina A. O porție de această mărime conține 156% din VD.

Din nou, merită subliniat faptul că limita superioară pentru consumul de vitamina A este de 3.000 mcg pe zi. Consumul mai mult decât atât poate fi dăunător.

Cei de la NIH spun că vitamina A are și alte câteva utilizări în afară de combaterea pielii uscate. De exemplu, aceasta poate ajuta la protejarea împotriva unei cantități scăzute de fier în sânge și poate crește capacitatea de supraviețuire a mai multor afecțiuni, cum ar fi rujeola.

3. Ardei roșu dulce

Ardeiul roșu dulce este o sursă bună de vitamina C. O jumătate de ceașcă de ardei roșu dulce crud conține 95 de miligrame (mg) de vitamina C. Acest lucru echivalează cu 106% din VD.

Vitamina C este utilă în combaterea pielii uscate, deoarece crește semnificativ hidratarea pielii.

În plus, această vitamină protejează pielea împotriva razelor UV dăunătoare. De asemenea, crește colagenul din piele, reducând afecțiunile pielii legate de vârstă, cum ar fi ridurile, pigmentarea și pielea mai dură.

4. Kiwi

Kiwi este o altă sursă bună de vitamina C. Un kiwi mediu conține 64 mg de vitamina C, ceea ce reprezintă 71% din VD.

Lipsa vitaminei C poate afecta negativ pielea, ducând la dureri articulare, la o scădere a vindecării rănilor și la deficiență de fier.

Vitamina C are și alte beneficii pentru sănătate, în afară de hidratarea pielii și funcțiile de protecție, potrivit NIH. De exemplu, consumul de vitamina C poate scădea riscul de a dezvolta cataractă și poate diminua severitatea simptomelor de răceală.

5. Uleiul din ficat de cod

Uleiul din ficat de cod este o sursă bună de vitamina D. O lingură conține 34 mcg de vitamina D, ceea ce echivalează cu 170% din VD.

Există diferite tipuri de vitamina D, inclusiv vitamina D3 și vitamina D2. Vitamina D3 poate inhiba keratinocitele, care provoacă afecțiuni ale pielii uscate, cum ar fi psoriazisul.

De asemenea, această vitamină poate reduce inflamația, poate promova vindecarea rănilor și poate ajuta la combaterea efectelor razelor UV.

6. Lapte de soia, de migdale și de ovăz

Laptele de soia, de migdale și de ovăz îmbogățit cu vitamina D sunt surse bune de acest nutrient. Potrivit NIH, 1 porție conține 2,5-3,6 mcg, ceea ce asigură până la 13-18% din DV.

Cei de la NIH adaugă că unul dintre efectele benefice ale vitaminei D este antiinflamarea. Acest lucru poate ajuta pielea să își păstreze umiditatea și hidratarea.

7. Semințe de floarea-soarelui

Semințele de floarea-soarelui sunt surse bune de vitamina E. O uncie de semințe de floarea-soarelui prăjite la uscat conține 7,4 mg, ceea ce echivalează cu 49% din VD.

Vitamina E este un antioxidant și poate ajuta la combaterea efectelor negative ale daunelor provocate de razele UV, cum ar fi pielea uscată și pigmentarea.

Combinarea unei surse de vitamina E și a unei surse de vitamina C poate ajuta la reducerea inflamației și a înroșirii pielii.

8. Stridii

Stridiile sunt bogate în zinc. Trei uncii de stridii pane și prăjite conțin 74 mg de zinc, ceea ce echivalează cu 673% din VD.

Zincul este un nutrient care este esențial în protejarea pielii de daunele provocate de razele UV. Acesta limitează cantitatea de radiații care pătrund în piele și poate ajuta la prevenirea uscării pielii.

Combinarea unei surse de zinc și a unei surse de vitamina C poate ajuta la combaterea acneei, deoarece ambele au efecte antibacteriene, potrivit doctorulzilei.ro.

9. Fasole la cuptor

Fasolea la cuptor este, de asemenea, o sursă bună de zinc. O jumătate de cană de fasole la cuptor simplă sau vegetariană din conservă conține 2,9 mg de zinc, ceea ce echivalează cu 26% din VD.

Zincul are mai multe beneficii pentru sănătate, în afară de hidratarea și hidratarea pielii, potrivit NIH. De exemplu, poate stimula sistemul imunitar, crește vindecarea rănilor și ajută la tratarea diareei.

10. Ton cu aripioare galbene

Tonul cu aripioare galbene este o sursă bună de seleniu. Trei uncii de ton cu aripioare galbene fierte conțin 92 mcg de seleniu, ceea ce echivalează cu 167% din DV.

Seleniul protejează pielea de razele UV dăunătoare prin creșterea activității enzimelor din piele.

Seleniul este, de asemenea, util în tratarea simptomelor psoriazisului la cei care suferă de această afecțiune.

12. Avocado

Avocado este o sursă bună de omega-3. O dietă săracă în omega-3 poate contribui la piele uscată, solzoasă și dermatită.

Un studiu realizat în 2015 pe rozătoare a constatat că consumul de suplimente de omega-3 pe o perioadă de 60 de zile a redus mâncărimile și a îmbunătățit hidratarea pielii.

Deși cercetătorii au efectuat acest studiu cu suplimente de ulei de pește, ei notează că utilizarea pe termen lung a oricărui supliment omega-3 va avea probabil aceleași efecte.

13. Ceaiul verde

Ceaiul verde poate ajuta, de asemenea, la foto-îmbătrânire, care poate duce la hiperpigmentare, uscăciunea pielii și alte semne ale daunelor provocate de razele UV.

Ceaiul verde poate crește conținutul de fibre de colagen și elastină din piele și reduce stresul oxidativ. Acest lucru poate duce la o piele mai fină și mai hidratată, scrie doctorulzilei.ro.

14. Turmeric

Turmericul este un alt aliment care poate ajuta la combaterea pielii uscate. Curcumina, un compus din turmeric, are proprietăți antiinflamatorii.

O revizuire sistematică din 2019 a constatat că curcumina poate ajuta la combaterea efectelor psoriazisului și dermatitei. Aplicarea topică a curcuminei poate ajuta, de asemenea, în cazul acneei, deoarece acest compus are proprietăți antibiotice.