1. Nu alegi soiul potrivit de cartofi

Cartofi rosii sau albi? Aceasta este una dintre marile intrebari in prepararea piureului! Raspunsul face diferenta intre o garnitura cremoasa, fina si gustoasa si una cleioasa, greu de sfaramitat si omogenizat. Specialistii mizeaza pe cartofii albi in retetele de piure, intrucat sunt mai fainosi si fac preparatul mai moale si mai pufos.

2. Nu sarezi apa in care fierb

Poate parea un "detaliu" nesemnificativ, dar se pare ca adaugarea acestui condiment in timpul fierberii este unul dintre secretele gustului piureului. Sarea patrunde in cartofi in timpul fierberii si ii ajuta sa se inmoaie atat la exterior, cat si la interior.

3. Nu ii fierbi corect

Multe persoane fac greseala de a adauga cartofii la fiert atunci cand apa deja clocoteste, ceea ce impiedica fierberea uniforma a legumelor. Exista riscul sa te pacalesti si sa para fierti, dar la interior sa ramana cruzi. Pune cartofii la fiert odata cu apa!

4. Adaugi lapte rece

Sa fim sinceri: chiar daca tinem dieta sau nu, adevaratul gust al piureului este dat de trei ingrediente secrete: sare, lapte si unt. Laptele cu care oferi textura pufoasa si cremoasa piureului, dar si gustul dulceag, trebuie adaugat intotdeauna caldut, astfel incat sa se amestece uniform cu cartofii si sa nu ii raceasca in timp ce ii pasezi.

5. Adaugi unt topit

Daca ai impresia ca topirea untului va ajuta la omogenizarea mai rapida a piureului si il va face mai pufos, te inseli. Potrivit specialistilor, spre deoasebire de lapte, care trebuie adaugat cald, untul trebuie pus in piure direct de la frigider. Se va topi in timp ce vei sfaramita si amesteca legumele si va "imbraca" preparatul intr-un strat generos de arome.