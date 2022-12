Mai mult, cele cateva decoratiuni de Craciun de mai jos sunt speciale si absolut suficiente pentru a-ti invalui casa intr-un aer elegant, stylish si, bineinteles, festiv.



Iata 5 decoratiuni de Craciun speciale care vor schimba complet aspectul casei tale de sarbatori!

1. O fata de masa festiva

Cu siguranta, ai vazut sute de poze pe Pinterest cu mese imbelsugate, aranjate superb. Nu trebuie sa cumperi un set nou de farfurii si sute de decoratiuni, ci doar o fata de masa noua, delicata si speciala. Cele din in ofera un aspect luxuriant si sunt disponibile intr-o varietate de modele si culori. Alege una alba, cu stelute sau flori de iarna, sau una rosie, cu motive de Craciun, daca vrei mai multa intensitate.

2. Un set de pahare de sezon

Ramanem in zona de luat masa si completam o fata de masa superba cu un set de pahare festive, pe care le poti folosi atat tu, de zi cu zi, cat si la o masa festiva cu familia si prietenii. Sfatul nostru este sa nu le pastrezi doar pentru masa festiva. O zi la biroul de acasa incepe altfel cu apa bauta dintr-un pahar cu stelute aurii. Daca nu ne crezi, incearca!

3. O lumanare parfumata cu aroma de Craciun

Biscuiti, scortisoara, vanilie, miros lemnos si proaspat de brad, mosc, citrice, iar lista poate continua. Craciunul miroase diferit pentru fiecare si, din fericire, ai la dispozitie nenumrate sortimente dintre care sa alegi. Noi iti sugeram o lumanare parfumata cu parfum de citrice si mosc, in recipient elegant din sticla. Aprinde-o fie ca esti la birou sau te relaxezi seara, in fata serialului preferat, cuibarita pe canapea.

4. Un sfesnic

Nimic nu aduce mai mult atmosfera sarbatorilor in casa decat un sfesnic elegant, asezat la fereastra. Poti alege unul cu lumanari reale sau chiar unul cu LED, pe care il poti tine aprins oricat de mult vrei.

5. O casuta luminoasa si sclipitoare

O casuta alba din portelan, sclipicioasa si luminata, nu are cum sa nu schimbe atmosfera oriunde ai aseza-o. Este un mood booster instant, care va aduce sentimentele de confort, liniste si bucurie in casa ta, cat ai zice „home sweet home”. Asorteaz-o cu lumanari parfumate si o ghirlanda delicata sau fa-ti un mic cartier de casute si asaza-l sub bradul de Craciun. Vei obtine cel mai dragut spatiu festiv, cu minimum de obiecte!

Sursa: andreearaicu.ro