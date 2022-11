Dimpotriva, de fapt. Nivelul ridicat de zahar din sange poate contribui la dureri de cap si te poate face sa te simti obosita, slabita si chiar sa ai stari de greata. In timp, poate duce la prediabet sau diabet, relateaza Mind Body Green, relatează site-ul andreearaicu.ro.

O dieta sanatoasa si exercitiile fizice pot tine sub control glicemia, iar monitorizarea consumului de bauturi poate face, de asemenea, diferenta. Desi nu exista o bautura miraculoasa care sa scada zaharul din sange, unele pot ajuta la stabilizarea zaharului din sange si la prevenirea cresterilor bruste. Acest lucru te va ajuta sa ai o stare generala mai buna si va sprijini de asemenea procesul de slabire.

Iata ce au de spus dieteticienii despre cele mai bune (si cele mai proaste) bauturi in ceea ce priveste echilibrul zaharului din sange.

Cele mai bune bauturi pentru scaderea zaharului din sange

Mancarea poate creste cu siguranta glicemia, dar si ceea ce bei joaca un rol important. Hidratarea eficienta ajuta la mentinerea echilibrului zaharului din sange. „Deoarece sangele este format in principal din apa, chiar daca esti doar usor deshidratat, asta poate duce la ingrosarea sangelui si la niveluri mai mari de glucoza”, explica Erin Palinski-Wade, dietetician din New Jersey si autoare a cartii 2-Day Diabetes Diet.

Iata cateva bauturi prietenoase cu glicemia, care fac minuni pentru starea generala a organismului.

Apa

Nicio surpriza aici: cel mai bun aliat al glicemiei sanatoase este elementul din care este alcatuit sangele tau: H2O, adica apa.

„Sa bei suficienta apa, mai ales atunci cand nivelul zaharului din sange este crescut, poate reduce nivelului de zahar din sange, deoarece lichidul ajuta la hidratarea si cresterea volumului in fluxul sanguin, diluand nivelul de glucoza”, spune Palinski-Wade. Acest lucru este, de asemenea, important pentru rinichii tai, deoarece atunci cand ai o glicemie crescuta sau boli precum diabetul, functia renala are de suferit din cauza vaselor de sange deteriorate.

Cercetarile publicate in jurnalul Nutrients au descoperit ca desi consumul obisnuit de apa dupa trezire si inainte de culcare nu a eliminat zaharul din sange, a ajutat la protejarea functiei renale. Asta inseamna ca cei cu niveluri ridicate de zahar in sange ar trebui sa-si mareasca aportul de apa pentru a compensa pentru orice efecte negative. Tinteste la 8-10 cani pe zi, mai ales daca faci si sport.

Cafeaua neagra

„Orice aliment sau bautura care este antioxidant (sau denumit polifenol) ajuta glicemia prin reducerea absorbtiei carbohidratilor (un tip de zahar) si imbunatatirea absorbtiei zaharului in celule, ceea ce duce la o crestere mai mica a zaharului din sange”, spune Whitney Crouch, dietetician integrativ.

Cafeaua este una dintre aceste bauturi bogate in polifenoli. Consumul de cafea (atat cofeinizata, cat si decofeinizata) scade riscul unei persoane de a dezvolta diabet de tip 2, arata o recenzie publicata in jurnalul Diabetes Care.

Daca te ingrijoreaza nivelul zaharului din sange, bea cafeaua neagra. Orice pui in cafea pentru a o indulci, cum ar fi siropurile aromate, zaharul si laptele, ii va influenta efectul benefic de stabilizare.

Ceaiul verde

Si ceaiul verde este plin de polifenoli, iar consumul acestuia poate reduce riscul de diabet de tip 2. Cu toate acestea, trebuie sa consumi o cantitate destul de mare pentru a te bucura de aceste beneficii – aproximativ 6 cani pe zi, sugereaza cercetarile. Daca esti in cautarea unui ceai verde mai concentrat in polifenoli, opteaza pentru matcha.

„Compusii din ceaiul verde pot reduce, de asemenea, inflamatia si hormonii de stres din organism, ceea ce poate ajuta la lupta impotriva rezistentei la insulina”, adauga Palinski-Wade. Este recomandat sa nu-ti indulcesti ceaiul.

Sucul de prune

De obicei, sucurile din fructe nu sunt cea mai sanatoasa alegere cand vine vorba despre mentinerea nivelului de zahar din sange, dar sucul din prune 100% are multe beneficii pentru sanatate. Palinski-Wade spune ca are 4 grame de fibre naturale per portie si sustine sanatatea intestinala, ceea ce influenteaza reglarea zaharului din sange.

„Adaugarea mai multor alimente bogate in fibre in dieta poate ajuta la stabilizarea nivelului de zahar din sange, in timp ce iti reduci si apetitul pentru a-ti mentine greutatea sau a slabi”, spune ea. Bea o jumatate de cana de suc de prune 100% sau foloseste-l pentru a indulci smoothie-uri, supe si sosuri.

Cele mai rele bauturi pentru glicemie

„Bauturile cu adaos de zahar sunt absorbite rapid in organism, ceea ce poate creste nivelul zaharului din sange si al insulinei”, spune Palinski-Wade. Acest lucru este valabil mai ales cand le bei pe stomacul gol.

Deci, atunci cand alegi o bautura, verifica eticheta si identifica orice zaharuri. „Bauturile bogate in zahar adaugat – cum ar fi sucurile, energizantele etc. – au valoare nutritiva mica si vor afecta cel mai mult glicemia”, spune Palinski-Wade.