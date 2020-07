Vasile Dâncu, audiat în dosarul Belina. Cum a ajuns cu Dragnea pe Insulă: ”Mi-a spus că mergem la pescuit pe balta unor prieteni. Nu a plătit”

Marți a fost un nou termen, la Tribunalul București, în dosarul Belina, cauză în care Liviu Dragnea este personaj cheie, dar nu are nicio calitate procesuală. Patru martori au fost audiați de judecătorul Bogdan Alexandru Dari, toți aducându-și parțial aminte de cum au decurs lucrurile în perioada în care insula Belina și brațul Pavel au fost transferate de la stat, la firma TelDrum, apropiată lui Liviu Dragnea.

Martor VIP a fost Vasile Dâncu, fost vicepremier al României, chemat să povestească partida de pescuit pe care a avut-o cu Liviu Dragnea pe Insula Belina. Aflat pentru prima dată într-o sală de judecată, Vasile Dâncu a declarat că nu știe foarte bine regulile, astfel că nu s-a așezat de prima dată la pupitrul unde se fac audierile. "Sunt pentru prima dată într-o sala de judecată și nu știu regulile. La DNA am fost chemat de două ori, nu știu de ce de două ori, dar am înțeles că avea legătură cu un festin pe care l-am făcut cu Liviu Dragnea într-o zonă de care am aflat ulterior că se numește Belina. Nu a fost remarcabil pentru mine ca să îmi rămână în memorie. Din câte îmi amintesc, mi-a spus că mergem la pescuit pe balta unor prieteni. Am mers cu mașina. Locul era păzit. În acel loc nu mai era nimeni. Nu am observat ca domnul Dragnea sa se ducă sa plătească o taxă. Era un grătar în zonă, am stat câteva ore, până spre seară. Eu respect foarte mult justiția. Acum am aflat care este obiectul procesului. Am înțeles că am fost chemat pentru ca am fost la pescuit cu Liviu Dragnea, care nici el nu este parte în proces. Mi-am făcut datoria de cetățean", a spus Vasile Dâncu în fața instanței.

Un alt martor, angajat al Ministerului Mediului, a explicat amănunte birocratice prin care trece un proiect înainte de a fi aprobat. "Am lucrat la Ministerul Mediului în perioada 2012-2014 având funcția de secretar general adjunct. Ministru delegat era doamna Varga. Cred ca în această calitate era ministru avizator pentru toate proiectele ANAR. Participau juriști la ședințele de conducere". Întrebat dacă se identificau ilegalități, cine trebuia să sesizeze, el a răspuns ca președintele ANAR.

In condițiile în care în cauza era un litigiu și se cunoștea scopul proiectului, aprobarea însemna că s-a acceptat ilegalitatea? Dacă era considerat ceva ilegal, nu s-ar fi aprobat.

Avizul ANAR era consultativ sau obligatoriu pe nota de fundamentare în cazul transferul unor bunuri precum insula belina. Nu poate preciza dacă era consultativ sau obligatoriu”, a fost mărturia acestuia.

În general, răspunsurile acestuia au fost: ”nu îmi amintesc”, ”este posibil”, ”nu știu”.

Un alt martor a explicat că nu a avut egătură directă cu hotărârea prin care s-a făcut transferul bunurilor, dar a detaliat anumite aspecte legislative. "Am lucrat la Ministerul Mediului. Nu am auzit de hotărârea 858, știu doar ce am citit în presă, nu am fost implicat în niciun fel în această hotărâre. Nu pot sa confirm dacă se primeau observații pe mail pentru celeritate, comunicarea se facea în scris de cele mai multe ori, dar cred că sunt situații când se folosea și mailul. Arăt faptul ca, în mod normal, se respecta transparența decizionala, dar, bineînțeles, există și situații care exced cadrul legal când nu se publica proiectele. Orice hotărâre de guvern trebuie publicată. Existau situații rare când avizele se obțineau în aceeași zi, probabil când era o urgenta, dar, de obicei, dura un timp în funcție de complexitatea proiectului".

Unul dintre angajații Teldrum a spus că la baltă se poate pescui acum contra unei taxe. "Lucrez la Teldrum din 2017, administrez amenajarea piscicolă de la Belina. Înainte de mine, era Barac Daniel, care avea o firma Trident. Înainte de 2017 nu am fost în zonă, dar o cunosc pentru că locuiesc în apropiere. Mă ocup cu administrarea piscicolă, dar și de pază. În zona mai sunt construcții, am văzut prin geam niște paturi de campanie și un mobilier de bucătărie, însă alte detalii nu pot oferi. Clădirea nu a fost folosită de când sunt eu acolo. La toate bălțile și la insulă se ajunge cu mașina. În zonă se poate pescui, se plătește o taxă".

Unul dintre martori chemați la audieri este vecin cu Insula Belina: "Am concesionat un teren de la Apele Romane (luciu de apă/baltă) la insula Belina, am luat-o pentru agrement. Când am luat eu, nu era nimeni acolo. Apoi am aflat de la săteni ca celelalte porțiuni de apă au fost concesionate de teldrum. Eu am concesionat în 2011, ulterior am observat de la mine că se construiește o clădire în zona teldrum. Și eu am construit pe platforma de beton o construcție provizorie, din lemn, în mod legal. Au venit cei de la Apele Române, au stabilit că există un luciu de apă de 6 ha, pentru ca ulterior să fie descoperite 12 ha, suprafața apei se mărește. În fiecare an am fost verificat de Apele Române și de CJ. Mi s-a mărit treptat valoarea concesiunii. Înainte plăteam chiria către consiliul județean, acum nu mai plătesc către nimeni, aștept încheierea unui nou contract".

Următorul termen în dosarul Belina a fost stabilit pentru data de 22 septembrie, ora 15.00. Judecătorul cauzei a menționat că de la următoarea înfățișare se vor relua termenele maraton, de două săptămâni, stabilite la început, dacă situația generată de pandemie va permite.