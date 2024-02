"Vă rugăm să aveţi în vedere şi zonele care au un impact pe bugetul de stat, care, ştiţi, temporar suferă pentru că se practică, în continuare, pe scară largă, evaziune fiscală şi este însoţită, invariabil, de corupţie. În general, când am vorbit de DNA, de-a lungul anilor, atenţia s-a concentrat pe mediul politic şi era şi firesc, dar, ce se constată şi constat, e un punct de vedere personal (...) că trebuie să acordăm în egală măsură atenţie unei zone pe care aş denumi-o de oligarhie administrativ-financiară. Adică o serie de funcţii din aparatul administrativ de stat care sunt ocupate de ani de zile de cam aceleaşi persoane şi unele poate capătă sentimentul impunităţii. Sunt date, informaţii, certificate de către instituţii ale statului român că avem acolo corupţie, evaziune fiscală, favorizată de acte de corupţie administrativă, în special în zona vamală, zona fiscului în general, oriunde se manipulează bani şi valori financiare. Şi, cred că trebuie să ne preocupe în aceeaşi măsură, cel puţin, aşa cum în mod legitim, firesc, trebuie să ne preocupe corupţia politică. Şi corupţia administrativ-financiară e la fel de gravă şi sunt convins că procurorii dumneavoastră înţeleg perfect ceea ce vreau să spun ", a declarat Cătălin Predoiu, luni, la bilanţul DNA pe anul 2023.



El a punctat că va sprijini, din calitatea de ministru de interne, cooperarea instituţională cu DNA: "Această cooperare va continua, va continua cu loialitate, aşa cum o cere Constituţia, dar va continua şi cu deplina convingere că numai împreună putem să potenţăm şi rezultatele DNA şi ale Ministerului Afacerilor Interne, e o provocare comună, e o muncă în echipă şi succesul este împărţit întotdeauna. Fără rezerve voi sprijini această cooperare, am îndemnat întotdeauna echipele cu care am lucrat să joace în echipă, spiritul de echipă este foarte important".



Ministrul a precizat, în context, că instituția pe care o conduce va continua detaşările de poliţişti judiciari către DNA într-un ritm care va ţine cont şi de "nevoile MAI".



"Ştiu că pe dumneavoastră vă interesează, poate, cel mai mult despre poliţiştii judiciari detaşaţi, vom continua, numai în ultimul an au fost 66, după cum ştiţi. Avem alte 28 de cereri în analiză. Vom continua într-un ritm, cum să-l denumesc, allegro, ma non troppo, dacă tot am început cu muzică, imnul naţional cântat de un cor foarte frumos, să menţinem în ritmul ăsta discuţia, dar, trebuie să avem grijă şi de nevoile MAI şi aici avem o bună cooperare şi cu dumneavoastră şi cu DIICOT, cu toate discuţiile de parcurs", a declarat Predoiu.



Din perspectivă strict judiciară, ministrul a subliniat şi faptul că măsura desfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) este "una temporară" şi rămâne ca temă de perspectivă, nu atât pentru DNA, cât pentru "Parlament, Guvern şi Consiliul Superior al Magistraturii".



El a adăugat că, tot în perspectivă, începând de anul viitor, pentru mai mulţi ani, autorităţile ar trebui să înceapă să reflecteze la ideea de modernizare instituţională a DNA.



"De a evalua dacă modul de organizare, arhitectura, întinderea în teritoriu, structurarea unităţilor teritoriale ale DNA mai corespund provocărilor prezente sau dacă nu cumva sunt rămase oarecum în urmă, ele fiind gândite în urmă cu 20 şi mai bine de ani", a mai spus Predoiu.

