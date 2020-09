Date noi despre accidentul lui Lucian Bode, exclusiv la Realitatea PLUS. Procurorul militar George Nica: ”E posibil să fie deschis și un dosar penal”

Procurorul militar care anchetează dosarul lui Bode a declarat, la Realitatea PLUS, că ministrul nu a dat declarații, vina este aparent a șoferului-ofițer SPP, el fiind martor în acest caz.

”Pe data de 3 septembrie mi-a parvenit acest dosar. În data de 2 a intrat în unitate, venit prin declinare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești. O zi a stat. În data de 4, am primit la dosar ordonanță de preluare a cauzei, ordonanță întocmită de procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se dispunea preluarea cauzei de către Secția Parchetelor Militare.

Declarații din partea ministrului nu au fost făcute, nu s-au administrat acest gen de probe nici de către Poliția Rutieră, care a făcut primele cercetări, nici la Parchetul Militar, întrucât nu a fost timp. Eu am făcut câteva acte de urmărire penală, pe cele mai rapide pe care am putut să le fac în data de 3, când am primit dosarul: ordonanță de delegare, o extindere de urmărire penală în rem, acte care trebuiau făcute cât mai repede.

În cauze de acest gen, la cercetarea de la fața locului, Poliția Rutieră în mod normal identifică în primul rând conducătorii vehiculelor implicate în accident și pasagerii din aceste autovehicule. Apoi, dacă este cazul, se identifică martori la fața locului care pot da detalii cu privire la modalitatea de producere a accidentului.

Domnul ministru era pasager în autovehicului marca Volkswagen Touareg, condus de un ofițer SPP, care se pare că a produs și accidentul de circulație. Este martor în cauză. Numele făptuitorului este cunoscut, șoferul vinovat de producerea accidentului după primele aparențe, se numește Lupu Cristian Florian”, a spus George Nica, procuror militar de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București.

Întrebat dacă SPP trebuia să raporteze acest accident, procurorul a dat un răspuns afirmativ.

”Așa este, SPP trebuia să raporteze. Orice unitate militară trebuie să raporteze evenimente de acest gen la Parchetul Militar imediat ce au cunoștință de ele. Nu s-a întâmplat acest lucru în cauză.

Urmează să cercetăm, să vedem dacă se poate face ceva în sensul acesta referitor la sancțiuni, nu pot să mă antepronunț. E posibil să fie deschis și un dosar penal. Este posibil orice. Urmează să analizăm”, a mai declarat George Nica, la Realitatea PLUS.