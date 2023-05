ÎCCJ a constatat vineri prescripția răspunderii penale a fostului deputat PDL Cristian Boureanu în dosarul în care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost condamnați definitiv.

Instanța supremă a dispus astfel încetarea procesului penal împotriva lui Cristian Boureanu, după ce acesta fusese inițial condamnat la 4 ani şi 3 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Decizia este definitivă.

Tot pentru prescripția răspunderii penale au fost achitați în dosar Constantin Dascălu (fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, condamnat inițial la 5 ani şi 6 luni de închisoare pentru luare de mită) și Mihaela Mititelu, o apropiată de conducerea Companiei Naţionale CFR, care primise 4 ani de închisoare pentru complicitate la trafic de influenţă.

ÎCCJ a mai decis să confiște următoarele sume:

3.083.498,71 lei și 1.050.087 euro de la Mihaela Mititelu

1.114.000 euro de la Constantin Dascălu

2.111.799,71 euro de la Cristian Boureanu

Minuta ședinței ÎCCJ

Despre Cristian Boureanu:

- „Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 3 luni închisoare, aplicată inculpatului Boureanu Cristian Alexandru, în pedepsele componente, după cum urmează: - 3 ani ?i 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 257 din Codul penal anterior rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal; - 1 an ?i 9 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 388 din 20 iunie 2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24005/299/2017, definitivă prin decizia penală nr. 641 din 9 mai 2019 a Cur?ii de Apel Bucureşti – Sec?ia a II-a penală.

În baza art. 396 alin. (1) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pentru infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 din Codul penal rap. la art. 6 ?i art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, săvârşită de inculpatul Boureanu Cristian Alexandru, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. c) din Codul penal. Înlătură dispoziţiile art. 97 din Codul penal privind anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an ?i 9 luni închisoare, aplicată inculpatului Boureanu Cristian Alexandru prin sentinţa penală nr. 388 din 20 iunie 2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24005/299/2017, definitivă prin decizia penală nr. 641 din 9 mai 2019 a Cur?ii de Apel Bucureşti – Sec?ia a II-a penală. Înlătură dispoziţiile art. 45 alin. (2), (4) şi (5) din Codul penal”

Despre Constantin Dascălu:

- „În baza art. 396 alin. (1) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 ?i art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, săvârşită de inculpatul Dascălu Constantin, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. b) din Codul penal. Înlătură dispoziţiile art. 66 şi art. 65 din Codul penal”

Despre Mihaela Mititelu

- „În baza art. 396 alin. (1) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pentru infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, săvârşită de inculpata Mititelu Mihaela, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. c) din Codul penal. Înlătură dispoziţiile art. 66 şi art. 65 din Codul penal”