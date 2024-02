Printr-un proces deschis la Tribunalul Vâlcea, o femeie rănită de o petardă l-a dat în judecată pe un băiat de 13 ani și pe mama lui, cerându-le daune morale de 50.000 de lei și despăgubiri materiale de peste 30.000 de lei după ce o petardă i-a explodat în față, scrie Ziare.com.

Incidentul a avut loc decembrie 2021, în vreme ce femeia mergea pe stradă însoțită de câinele său. La un moment dat, dintr-o curte a ieșit un alt câine. Pentru că animalele s-au încăierat, femeia a intervenit să îi despartă. În timp ce era aplecată pentru a despărți câinii, femeia a fost lovită în față de un obiect despre care crede că a fost o petardă.

Băiatul și mama lui au însă o altă versiune. ceștia susțin că ar obiectul aruncat înspre femeie pentru a despărți câinii ar fi fost, de fapt, o lanternă. Cert e că în urma loviturii primite, femeia a suferit mai multe leziuni la nivelul feței, pentru care a necesitat o perioadă de recuperare cuprinsă între 25-30 de zile.

În cauză a fost deschis un dosar penal, dar dosarul a fost clasat, considerându-se că, neavând 14 ani minorul nu răspunde penal.

Femeia a deschis un proces civil, arătând că potrivit Codului Civil răspunde pentru prejudiciul cauzat inclusiv minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani daca avea discernământ la data săvârșirii faptei.

Tribunalul Vâlcea a decis că, în urma incidentului, copilul a avut discernământ și e bun de plată, dar împreună cu mama lui. Astfel, instanța l-a obligat pe băiat să achite, în solidar cu mama sa, daune morale de 20.000 de lei și daune materiale (tratamente medicale) de 27.000 de lei.

„Din probele administrate în cauză nu rezultă cu certitudine felul obiectului aruncat de pârâtul minor către reclamantă, însă aceasta nu prezintă o relevanță deosebită, câtă vreme din aceleași probe reiese fără îndoială că leziunile suferite de reclamantă sunt cauzate în mod direct de impactul acestui obiect aruncat de pârât”, se arată în sentință.

Potrivit aceleiași sentințe, deși avea sub 14 ani la momentul săvârșirii faptei, băiatul „dispunea de capacitatea psihică necesară pentru a anticipa rezultatul faptelor sale, având discernământ, aşa cum reiese din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică”.

„Chiar dacă pârâtul nu a intenționat să o lovească pe reclamantă, ci a dorit doar să despartă cele două animale, era foarte ușor să prevadă că, atât in ipoteza aruncării unei petarde dar și in cea a aruncării unei lanterne metalice, obiectul aruncat o putea lovi și vătăma pe reclamanta care la rândul său încerca să despartă animalele, fiind in imediata apropiere a lor”, se mai arată în sentința Tribunalului Vâlcea, care nu este definitivă.