„Închideți-vă în baie fără telefon sau laptop și încercați să stați o oră. Eu sunt la ziua 43 și continui să număr”, a transmis Andrew Tate. Vă reamintim ca înainte de a ajunge pe mâna autorităților din România, milionarul britanic ii lua peste picior pe politisti si spunea că perioada de detenție pentru el va fi una de relaxare.





Nu este primul mesaj în care cel mai mic dintre frații Tate pare să nu mai fie atât de sigur pe el și nici atât de arogant.





În urmă cu câteva zile, Andrew a relatat și un dialog pe care l-ar fi avut cu un gardina.





"I-am spus gardianului că-mi place să stau singur și să privesc în gol la pereți.





El mi-a spus: "Credeam că-și place alte stil de viață" I





I-am răspuns că m-am răzgândit și apoi i-am zâmbit.





Mi-a închis fereastra și n-a mai răspuns. Cel mai bine adaptabil este cel care supraviețuiește," a relatat Andrew, pe Twitter.





Mesajele pseudo filosofice sunt intercalate printre cele în care Andrew Tate promovează aceleași mesaje sfidătoare, pe tot soiul de teme conspiraționiste, majoritatea legate de "Matrix".

The Matrix may have imprisoned me,



But I am free inside The Real World.https://t.co/hopcAAMksL pic.twitter.com/uxckupgr24