Bărbatul a început, inițial, să posteze pe Facebook declarații de dragoste la adresa unei vecine, în timp ce pe soțul ei îl amenința cu moartea.



La început, cei vizați nu au luat în seamă mesajele, dar situația s-a agravat la finalul anului trecut, când pretendentul și-a urmărit "iubita"la serviciu, potrivit BZI.



"Am sunat la 112, am vrut să depunem plângere, iar apoi ne-am gândit că mai bine încercăm să rezolvăm situația pe cale amiabilă. Am fost la el la poartă și l-am rugat să se controleze. El a spus că o să se oprească (apoi) și-a aruncat, de prin casă, tot ce avea, că a spus că o să se mute la mine, nu mai are nevoie de mobilă, credea că o să aibă și nevastă, și casă, a zis că îmi ia și copiii. Am și video-uri în care el mă amenință că mă omoară, că îmi scoate mațele, că bagă o sută de cuțite în mine”, a declarat Dragoș, soțul femeii pentru care vecinul a dezvoltat o afecțiune obsesivă.



Bărbatul amenințat a precizat că a depus mai multe plângeri la Poliție, dar a rămas cu impresia că așteaptă să se întâmple o tragedie, ca abia apoi să acționeze. Cazul este cu atât mai grav cu cât cel care amenință ar fi un pacient frecvent al Institutului de Psihiatrie «Socola», unde a fost adus de mai multe ori, cu cătușe, pentru tulburarea liniștii publice și consum de băutură. De fiecare dată, după 72 de ore, este pus în libertate.



O altă vecină a fost și ea ținta obsesiilor bărbatului.