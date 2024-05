"Din momentul în care am început să atac statul paralel, așa cum am putut eu, în emisiunea pe care o țineam pe B1 TV, au început să apară o serie de probleme și o parte din site-urile din România și din jurnaliștii care astăzi sigur sunt în jurul acestui stat paralel, au început să mă atace, moment în care am descoperit că sunt niște finanțări cel putin ciudate. Când am vrut să aflu mai mult, n-am putut să am un răspuns, deși sunt acționar.

În momentul în care pe domnul Sorin Oancea l-am întrebat ce se întâmplă cu aceste finanțări, atunci am început să ne certăm. Sunt oamenii de acolo care au vorbit, sub conducerea domnului Oancea. Eu am decia ca până când justiția nu va spune exact care e treaba, și văd că deocamdată a spus-o cum trebuie și asta de curând, de o săptămână jumate, a spus omul de afaceri Bobby Păunescu", într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Înregistrări șocane: dialog fabulos între Dumitru Dumbravă și Dan Tocaci

DUMITRU DUMBRAVĂ: Ieri a venit cineva de la B1 (neinteligibil) ca să-mi zică de Păcuraru, cel mai rău lucru, și asta mi se pare... eu zic așa ca un rezumat. Și-a băgat familia, adică toți copiii sunt băgați acolo, e o ecuație toxică.

Da, da... dar nu are și el acum sentința?

DAN TOCACI: Are mai multe procese...

DUMITRU DUMBRAVĂ: Dar vin acuma peste el o grămadă, o să vezi.