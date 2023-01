"Am făcut public tot ceea ce putea fi prezentat, pentru că aveam această responsabilitate. Nu am publicat tot contractul, pentru că sunt în continuare în dubiu privind confidențialitatea lua sau dacă are caracter secret, deși nu poartă această mențiune, a fost făcut public în 2006 de către ministrul Economei de la acea vreme, Codruț Sereș și exista la vremea respectivă chiar și acordul celor de la OMV.

Eu îmi fac datoria de cetățean și după ce am prezentat aceste informații, care în mod clar sunt în defavoarea statului român, am prezentat și raportul Curții de Conturi din 2009 care arăta clar că s-a încălcat acest contract, dar sunt și alte rapoarte ale Curții de Conturi.





Întrebarea este de ce politicienii români, chiar unii cu care am lucrat, nu au făcut absolut nimic pentru a îndrepta aceste lucruri? Este o șansă acum ca cei din conducerea țării să decidă dacă se mai poate face ceva, dacă poate fi anulat.

Eu mai am și alte documente pe care le voi pune la dispoziția Parchetului General, iar dacă lucrurile nu se vor mișca, voi merge mai departe, la președintele Iohannis, la premier, la președinții celor 2 Camere, la DNA.

Pun la dispoziția tutror liderilor politici care doiresc să aibă acces la acest contract să facă ceva pentru țară, dar vreau să stau departe de orice dispută politică. Suntem mai presus de această luptă. Noi vreau să reprezentăm cetățeanul și interesele lui. Restul, politicul, să își facă treaba și apoi cetățenii probabil îi vor investi cu încredere", a declarat Anca Alexandrescu, înainte de a intra la Parchetul General.