Luna Plina în Pești gradul 17, cei născuți în jurul datei de 8 martie, iunie , septembrie, decembrie, vor simți influenta acestei energii mult mai puternc decât ceilalți; acest lucru este valabil și daca aveți axele principale adică ascendentul, casa partenerului, casa carierei, casa familiei sau orice planeta personala în jurul gradelor 17 Pesti, Fecioara, Săgetător, Gemeni, potrivit adriana-astro.com.



Simbolul sabian pentru gradul 17 Gemeni, gradul lunii pline este :



” Capul unui tânăr robust se schimba în cel al unui gânditor matur”.



Când suntem sub influenta semnului Gemeni, suntem tineri studenți, indiferent de vârstă reala, pentru că suntem în căutarea unor noi orizonturi și suntem dispuși să ne îndreptam spre ele rapid și neliniștiți. Dar trebuie să acționam responsabil și matur, să fim mai serioși cu privire la viață și la semnificațiile ei. Aceasta lunație ne spune că trebuie să fim atenți la acțiunile noastre și să înțelegem că eșecurile se datorează unei “acțiuni greșite, unui moment greșit sau unei lipse de înțelegere”. Succesele sunt “rezultatul unei acțiuni corecte întreprinse la momentul potrivit”. Trebuie să învățam să discernem intre gândurile care ne slujesc și gândurile distructive, negative, nepractice sau inutile. Maturizarea mintii noastre înseamnă a fi cu capul pe umeri așa cum popular se spune. Promite-ți că vei fi atât de puternic încât nimic nu-ți poate tulbura liniștea sufleteasc?. Să te gândești doar la ce e mai bun, să lucrezi doar pentru ce e mai bun și să te astep?i doar la ce e mai bun. Să uiți greșelile trecutului și să te aștepți la miracole în fiecare zi. Să fii vesel în orice moment și să oferi fiecărei persoane pe care o întâlnești un zâmbet. Să acorzi atât de mult timp îmbunătățirii tale încât să nu mai ai timp să-i critici pe ceilalți. Să fii prea mare pentru îngrijorare, prea nobil pentru manie ?i prea puternic pentru frica. Să fii fericit că divinul trăiește și prin tine.



Cu aceasta luna plina este important să ne aducem aminte că toate cuvintele noastre ne influențează viață și au consecinte. Este bine să vorbim dar cu mare grija să nu creem probleme cu cuvintele noastre. “Cuvântul tău este bagheta ta!” cu care creezi magia și propria ta realitate de fiecare data când te exprimi, ne spune aceasta Luna Plina.



Acest horoscop făcut în funcție de energizarea caselor astrologice (domeniile din viață noastră ) de către Luna Plina este mai precis pentru cei care își cunosc semnul ascendentului, deci, daca vă cunoașteți semnul ascendentului, citiți întăi horoscopul pentru ascendent și apoi pentru semnul soarelui.



BERBEC /ASCENDENTUL ÎN BERBEC



Luna Plina aprinde lumina în casa III, o casa a rudelor, frați, surori, cum comunicați, studii, călătorii scurte, activități comerciale, documente importante. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de negocieri, semnarea unor angajamente, contracte, diverse acorduri. Puteți primi o veste importanta sau un răspuns mult așteptat deoarece aceasta luna plina este punctul culminant al unor evenimente începute în jurul datei de 30 mai când a fost luna noua în gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin prieteni, oameni care vă pot ghida spre un ideal de-al vostru, spiritualitate, astrologie, încredere în valoarea voastră.



TAUR / ASCENDENTUL ÎN TAUR



Luna Plina aprinde lumina în casa ÎI, o casa a banilor, bunuri personale, auto-valoare, salariu. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de bani, venituri financiare, bunuri materiale, securitate financiara, talentele voastre native. Aceasta Luna Plina poate fi un spot luminos asupra imaginii voastre financiare, a buzunarului vostru, a portofelului voastru și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin cariera, șefi, autorități, recunoaștere publica, credință, călătorii, cunoaștere înalta, sprijin divin. Poate aduce beneficii financiare, o mai mare încredere în ceea ce puteți face prin voi înșivă. Este timpul să învățați că atunci când sunteți încrezători, totul merge bine, daca pierdeți aceasta încredere, lucrurile încep să se destrame. Ceea ce credeți că meritați este ceea ce atrageți.



GEMENI / ASCENDENTUL ÎN GEMENI



Luna Plina aprinde lumina chiar pe voi, în casa I, o casa ce scrie despre imaginea voastră, cum sunteți văzuți de ceilalți, identitatea voastră, aspectul vostru, proiectele personale, relațiile voastre. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un proiect personal, de o asociere importanta, bani și bunuri personale, rude, comunitatea în care trăiți. Acest moment astral vă face destul de vulnerabili, apar schimbări frecvente de dispoziție, evenimentele din jur vă pot afecta atitudinea mai mult decât de obicei deoarece exista tendință de a personaliza exagerat tot ce se petrece în jurul vostru. Atenție la sănătate și la nervii voștri. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe voi și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o o găsiți prin cunoaștere înalta, credință, străinătate, moralitate, respectarea legilor. Credință în scopul vosstru și într-un sens mai înalt al vieții voastre ajuta la calmarea stresului și vă deschid uși importante.



RAC / ASCENDENTUL ÎN RAC



Luna Plina aprinde lumina chiar pe voi, în casa XII, o casa a sănătății mentale, intuiție, vicii, auto -distrugere, credulitate, secrete, organizații de caritate, spitale, închisori, agenții guvernamentale. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de renunțarea la anumite obiceiuri care vă fac rău, de o problema veche ce vă macină sufletul, de un proiect important în folosul celor mulți, de unele proiecte la locul de munca. Puteți descoperi cu ușurință anumite secrete ale colaboratorilor voștri. Aceasta Luna Plina face lumina în secretele voastre, în dușmanii nevăzuți în mod obișnuit, în munca și responsabilitățile voastre și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin afaceri, finanțe comune, resurse partajate, vindecare, transformare personala. Marea voastră intuiție vă poate ajuta să profitați de avantajele oferite de anumite afaceri, să fiți în locul potrivit și la momentul potrivit, autotransformare, stăpânire de sine, un nivel mai mare de înțelegere, compasiune, înțelepciune.



LEU / ASCENDENTUL ÎN LEU

Luna Plina aprinde lumina în casa XI, o casa a prietenilor, echipe, cluburi, asociații profesionale, activități de grup, internet, șocuri, imprevizibil. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un proiect de grup, o organizație importanta, o munca în echipa la un proiect de avengura, un prieten, un gest umanitar, un ideal. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe prieteniile voastre, pe dorințele voastre și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin relațiile voastre, un asociat. Problemele juridice sau problemele relaționale din trecut pot fi rezolvate cu multa răbdare, responsabilitate și cu multa înțelegere fata de ceilalți.



FECIOARA/ ASCENDENTUL ÎN FECIOARA



Luna Plina aprinde lumina în casa X, o casa legata de cariera, prezenta publica, obiectivele și aspirațiile profesionale. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de dificultăți profesionale, un proiect profesional, o avansare în cariera, o mărire de salariu, o recunoaștere a talentelor voastre, o schimbare a statutului social. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe cariera, viață voastră sociala, familie și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin diversitatea activităților legate de locul de munca, colegi, șefi, proiecte profesionale.



BALANȚĂ/ ASCENDENT ÎN BALANȚĂ



Luna Plina aprinde lumina în casa IX, o casa ce vorbește despre călătorii lungi, străini, relocari, turism, cultura, politica, legi, religie, mass-media, cursuri universitare. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de o călătorie peste mari și tari, rude din străinătate, un curs important, străinătate, proiecte cu străinătatea, locuri de munca în străinătate, credință, încrederea în Divinitate. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe mintea voastră mare, pe studiile voastre, pe moralitatea și corectitudinea voastră și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin iubire, persoana iubita, proiectele voastre creative, copii, investiții, vacanta. Atitudinea optimista vă poate ajuta în orice situație de viață….Zâmbiți mai des.



SCORPION/ ASCENDENTUL ÎN SCORPION



Luna Plina aprinde lumina în casa VIII, o casa ce vorbește despre încredere, resurse comune, contracte semnate de munca, intimitate, fidelitate, afaceri, investiții, comisioane, moșteniri, împrumuturi, taxe. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un acord semnat, de o afacere, de banii care vin de la ceilalți, un angajament financiar, un asociat cheie, un împrumut bancar, o relație intima. Este posibil să fiți forțați să faceți o înțelegere financiara, să manifestați o puternica dorință de a vă dovedi valoarea sau de a vă confrunta cu cei care v-au nedreptățit. Un proiect sau un accord de munca poate ajunge la final. Puteți deveni mai conștienți de aspectele ascunse ale vieții voastre, puteți observa mai ușor unde vă sabotați singuri, problemele care implica bani, putere, secrete, sunt în lumina acuma. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe banii și resursele în comun cu un partener de viață, pe dorință de control și manipulare a celorlalți, și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin familie, părinți, neam, patriotism. Problemele legate de o casa pot fi rezolvate.



SĂGETĂTOR/ASCENDENTUL ÎN SĂGETĂTOR



Luna Plina aprinde lumina în casa VII, o casa a căsătoriei, soț, parteneri de afaceri, rivali, dușmani, concurenți. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un asociat, o relație importanta, un partener semnificativ, un partener de afaceri sau un adversar. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe căsnicia voastră, pe partenerul vostru de suflet , pe dușmăniile voastre, și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin comunicare, înțelegerea puterii gândului și cuvântului, rude, propagarea adevărului, gândire pozitiva, cultivarea binelui. Principala voastră preocupare ar trebui să fie pentru lucrurile așa cum sunt, nu pentru ceea ce credeți că ar trebui să fie.



CAPRICORN/ASCENDENTUL ÎN CAPRICORN



Luna Plina aprinde lumina în casa VI, o casa a muncii de zi cu zi, colegi, sănătate, gestionarea timpului, dorință de a fi utili într-un fel. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un proiect de munca, un coleg, un sef, rutine zilnice, un curs de specializare, de venituri suplimentare la locul de munca, sănătate. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe munca voastră, pe sănătatea voastră, pe colegii voștri și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin valoarea proprie, prin stimularea stimei de sine, printr-un nou loc de munca.



VĂRSĂTOR/ ASCENDENTUL ÎN VĂRSĂTOR



Luna Plina aprinde lumina în casa V, un domeniu al iubirii, placeri personale, copii, hobby-uri, sport, timp liber, lux, fericire. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un proiect creativ, o iubire, un copil, o vacanta, o petrecere. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe romantismul vostru, pe copiii voștri, pe proiectele voastre creative și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin credință, autodisciplina constructiva și o mai mare rezerva în atitudinea voastră.



PESTI/ ASCENDENTUL ÎN PESTI



Luna Plina aprinde lumina în casa IV, o casa a bunurilor imobiliare, locuință, părinți, problemele din copilărie, siguranță și securitate, condiții de pensionare. Cum Luna Plina este apogeul unor acțiuni începute în trecut, ceva se închide sau se îmbunătățește în acest moment. Ar putea fi vorba de un proiect în familie, o casa, un părinte, o relație dificila cu părinții voștri. Aceasta Luna Plina are “ochii cosmici “ pe familia voastră, casa voastră, părinții voștri, cariera voastră și are legătură cu semințele plantate în 30 mai 2022 când a fost Luna Noua în Gemeni. Saturn în Vărsător este unul din susținătorii Lunii Pline în Gemeni, este ancora acestui moment tensionat și pe care o găsiți prin ghidări spirituale, vise, meditație, compasiune, iertare.