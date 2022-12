VLADIMIR PUTIN

"Va avea un an foarte complex, cu Marte retrograd în Gemeni, viitorul lui va fi ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, Legea talionului. Își va asuma riscuri atât de mari, are un impact atât de mare pe astrograma sa, încât nu mi-aș dori să fiu în pielea lui," a explicat Mariana Cojocaru, în exclusivitate la Realitatea Plus.





RECEP ERDOGAN

"Cel mai important lider politic, ca și în 2022, va fi Recept Erdogan, pentru că Soarele în Pești, la fel ca Gorbaciov. Este singurul care a reușit ca în astfel de momente grele, cu care ne confruntăm toți, să găsească o cale de mediere, a fost domnia sa, cum a fost pe vremuri Mustafa Kemal Atatürk (fondatorul Turciei moderne - N.R.), dar el este pentru toată Europa, chiar pe mapamond."

JOE BIDEN



"Liderul de la Casa Albă are un aspect foarte interesant. În 2023 va avea un an extrem de completat, în special pe zona sănătății", a precizat astrologul.



XI JINPING

"Președintele Chinei, intrăm în anul iepurelui de apă, care are o semnificație aparte. Dacă ne uităm, stă un pic mai bine pe astrograma generală, iar acum poate să fie foarte atent pe alianțele pe care le poate stabili cu ceilalți marii lideri," a pronosticat Mariana Cojocaru.

Mariana Cojocaru a precizat că nu se va hazarda în a da un pronostic legat de încheierea războiului, pentru că este un eveniment extrem de complex, care ține de atât de mulți factori ce se pot modifica chiar și de la o zi la alta.