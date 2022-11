Discuţia a avut loc în marja summitului G20 din Indonezia. Xi Jinping i-a vorbit lui Trudeau în mandarină, cu zâmbetul pe buze, iar premierul canadian parea evident stinjenit de reprosurile facute de liderul chinez. In ciuda dialogului aprins, cei doi au incheiat conversația cu o strangere de mana, dar au plecat in directii opuse. Ieșirea publica a lui Xi Jinping este o abatere foarte rara de la aparitiile sale obișnuite, care sunt foarte atent pregătite.

„Tot ceea ce am discutat a ajuns în presă şi acest lucru nu este adecvat. Şi nu aşa s-a desfăşurat conversaţia. Dacă a existat sinceritate din partea dumneavoastră.... În Canada, noi credem într-un dialog liber, deschis şi sincer. Vom continua să lucrăm împreună într-un mod constructiv, dar vor exista lucruri asupra cărora nu vom fi de acord. Să creăm condițiile, mai întâi”, a fost dialogul între cei doi.

President Xi Jinping of China accused Canada's prime minister, Justin Trudeau, of leaking details from an earlier conversation between them to reporters. The exchange happened at a reception in Bali, Indonesia, on Wednesday. https://t.co/CeembIEmmZ pic.twitter.com/NvtlAjonl4