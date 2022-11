Fanii Marocului au provocat un adevărat haos în capitala Uniunii Europene după ce naționala lor a câștigat cu 2 la 0 în fața Belgiei la Cupa Mondială din Qatar.

Bucuria suporterilor marocani i-a făcut să nu mai țină cont de nicio lege. Astfel, au avut loc violențe extreme în stradă și s-au luptat cot la cot cu forțele de ordine. Au aruncat cu torțe și petarde în trecători și au devastat băncile și alte locuri publice.

Mulțimea furioasă de suporteri a aruncat cu petarde și artificii. Mai multe containere, tomberoane și cauciucuri au fost incendiate de suporteri, dar și câteva motociclete.

Mai mulți administratori de magazine și-au pus lacătul pe uși de frică.

Some of the many young Morocco’ fans in Brussels are getting out of hand with “celebrations” getting out of control. car and a scooter amongst the first victims… quartier midi Bruxelles. pic.twitter.com/ueTG0tjj47