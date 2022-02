De mai bine de trei zile, sunt tensiuni în capitala neozeelandeză, Wellington. Sute de oameni s-au adunat în fața Parlamentului pentru a protesta față de obligativitatea vaccinării și restricțiile anti-Covid. Manifestanții au venit cu rulote și camioane și au blocat centrul orașului.

New Zealand police arrested more than 50 people and began forcefully removing hundreds of protesters camped outside its parliament building for the last three days to protest COVID-19 vaccine mandates.



