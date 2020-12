VIDEO Australia a trecut deja în noul an

Spectacolul de artificii a fost mai mic decât în anii precedenţi, limitat la Sydney Harbour Bridge, şi a durat doar şapte minute, fiind difuzat la televiziune pentru a putea fi urmărit de oameni de pe tot globul.



Garduri din sârmă au blocat intrarea pe ţărm, iar poliţia a oprit pe oricine a încercat să se îndrepte către punctele de observaţie, unde în mod normal până la un milion de persoane se înghesuiau să urmărească celebrul foc de artificii de deasupra portului.



Petrecăreţii de Anul Nou care încearcă să încalce restricţiile de intrare în portul din Sydney pentru a urmări focul de artificii de la miezul nopţii riscă o amendă de 1.000 de dolari australieni (770 de dolari), în contextul în care autorităţile încearcă să ţină sub control epidemia de COVID-19 din oraş.



Prim-ministrul Scott Morrison i-a lăudat pe australieni pentru că au făcut faţă pandemiei mai bine decât aproape orice alt stat din lume.



„A fost cea mai mare provocare pe care australienii au înfruntat-o de la al Doilea Război Mondial şi am demonstrat din nou că suntem o naţiune de învingători”, a spus Morrison într-un mesaj video.



În prezent, Australia are 215 cazuri active de coronavirus, după ce pe 31 decembrie au fost înregistrate 25 de cazuri noi. Un număr de 23 de persoane sunt spitalizate. În 2020, în Australia, s-au înregistrat 909 decese asociate Covid-19.