Primele reacții au apărut din partea comunităţii evreieşti din canada, care a cerut autorităților să-și ceară scuze că l-au invitat și l-au elogiat în Parlament pe criminalul de război Yaroslav Hunka, un imigrant ucrainean în vârstă de 98 de ani, potrivit AFP.

"Este un erou ucrainean, un erou canadian şi îi mulţumim pentru serviciile sale", a fost prezentarea făcută acestuia, stârnind o ovaţie călduroasă din partea deputaţilor, dar și aplauze din partea președintelui Volodomir Zelenski și a soției sale



Polonia a reacționat virulent după ce un ucrainean criminal de război SS a fost primit și omagiat în Parlamentul Canadei, la vizita președintelui Volodimir Zelenski. Varșovia a cerut extrădarea bătrânului de 98 de ani, iar Canada și-a cerut scuze pentru greșeala care a revoltat întreaga comunitate evreiască..

Aceste remarci "ignoră faptul că domnul Hunka a servit în cadrul Diviziei 14 Waffen Grenadier a SS, o unitate militară nazistă ale cărei crime împotriva umanităţii în timpul Holocaustului sunt bine documentate", a denunţat organizaţia Prietenii Centrului Simon Wiesenthal (FSWC).

Duminică, preşedintele Camerei din Canada, şi-a cerut scuze pentru că l-a prezentat şi onorat pe Hunka cu două zile mai devreme.

"Vineri (...) după discursul preşedintelui Ucrainei, am salutat pe cineva în tribună şi apoi am luat cunoştinţă de noi informaţii care mă fac să regret că am făcut acest lucru", a declarat Anthony Rota în scris.