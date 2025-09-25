Potrivit autorităților locale, funicularul care se îndrepta spre un lăcaș de meditație cu 13 persoane s-a prăbușit. Primele rapoarte sugerează că un cablu s-a rupt, iar vehiculul a început să coboare cu viteză, zdrobindu-se apoi de un copac.

Șapte călugări au murit, iar un oficial al poliției a declarat că printre victime se aflau călugări din India, Rusia și România, potrivit BBC.

Accidentul a stârnit emoție în rândul comunității budiste internaționale, iar presa din Sri Lanka relatează că autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis că este în contact cu familia victimei și cu autoritățile din Sri Lanka pentru sprijin consular.