Un român care s-a făcut căîlugăr budist a murit într-un accident de funicular în Sri Lanka, alături de alți șase călugări

Printre victime se aflau călugări din India, Rusia și România (foto: Profimedia)

Un cetățean român, devenit călugăr budist, se numără printre cele șapte victime ale tragicului accident de funicular petrecut în Sri Lanka. Incidentul a avut loc într-o zonă montană frecventată de pelerini, unde un grup de călugări se deplasa spre un templu budist. 

Potrivit autorităților locale, funicularul care se îndrepta spre un lăcaș de meditație cu 13 persoane s-a prăbușit. Primele rapoarte sugerează că un cablu s-a rupt, iar vehiculul a început să coboare cu viteză, zdrobindu-se apoi de un copac.

Șapte călugări au murit, iar un oficial al poliției a declarat că printre victime se aflau călugări din India, Rusia și România, potrivit BBC.

Accidentul a stârnit emoție în rândul comunității budiste internaționale, iar presa din Sri Lanka relatează că autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis că este în contact cu familia victimei și cu autoritățile din Sri Lanka pentru sprijin consular.