Turcia a fost zguduită sâmbătă după-amiază de un puternic cutremur cu magnitudinea de magnitudine de peste 5.

Seismul de magnitudine 5,3 s-a produs în centrul Turciei, în provincia Nidge, la o adâncime de 7 km, anunță agenția de presă turcă Anadolu. A fost afectat cartierul Bor la ora 13.27. ora locală (10:27 GMT), potrivit agenției pentru dezastre din Turcia AFAD.

Potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime până acum.

În același timp, Serviciul american pentu monitorizarea cutremurelor USGS a indicat o adâncime de 17 km pentru acest cutremur din regiunea centrală a Turciei.

Cutremurele cu magnitudinea de 7,7 și 7,6 produse la câteva ore distanță în aceeași zi - luni, 6 februarie, s-au concentrat în Kahramanmaras și au lovit alte 10 provincii, alături de Siria, având loc în regiunea graniței dintre Turcia și Siria. Cutremurele au afectat peste 13 milioane de oameni, în timp ce numărul morților este de peste 50.000, dintre care 44.200 în Turcia, mai notează Anadolu.

An aerial view of damage to the Greek Orthodox Church in #Antakya, #Hatay Province of #Turkey, following a series of earthquakes that caused over 50,000 deaths throughout Turkey and #Syria



