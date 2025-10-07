Elicopterul s-a prăbuşit luni seară, în jurul orei locale 19.00, pe autostrada 50 în direcţia est, în apropierea străzii 59, a declarat pentru CNN Departamentul de Pompieri din Sacramento.

Înregistrările FAA arată că elicopterul era înregistrat pe numele REACH Air Medical Services. Nu se afla niciun pacient la bord, ci doar un pilot, o asistentă medicală și un paramedic, a raportat KCRA, afiliată CNN, citând pompierii.

Momentul când elicopterul se prăbușește pe autostradă a fost surprins de martori într-o filmare, care a fost publicată pe rețelele de socializare.

🚨 BREAKING: A REACH Air Medical helicopter has crashed on Highway 50 near Sacramento.



The chopper went down on the freeway this evening — 3 people are critically injured. Emergency crews on scene. 🙏 #Sacramento #HelicopterCrash pic.twitter.com/YHDfRzcZUI — Manni (@ThadhaniManish_) October 7, 2025

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universităţii din California Davis din Sacramento şi se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.

Accidentul a afectat traficul rutier, benzile de circulație spre est fiind temporar complet blocate.