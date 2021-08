Speculațiile privind starea de sănătate a lui Kim Jong-un apar și pe fondul pierderii în greutate, pentru că în mai puțin de o lună, dictatorul a slăbit semnificativ.

Cu toate acestea, presa de stat din Coreea de Nord susține că nu există semne care să arate o stare precară de sănătate.

Și în 2014, au apărut controverse după ce Kim Jong Un și-a făcut apariția într-un baston, la o luna și jumatate de la dispariția din spațiul public.

În timp ce sănătatea lui Kim Jong Un este unul dintre cele mai bine păzite secrete din Coreea de Nord, propaganda de stat transmite populației că liderii supremi sunt atât de preocupați de problemele cu care se confruntă țara încât își riscă propria sănătate.

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX