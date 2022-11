Premierul britanic - Rishi Sunak a făcut prima vizită la Kiev de când a preluat mandatul de șef al Guvernlui, acum patru săptămâni.

„Încă din primele zile ale războiului, Ucraina și Regatul Unit au fost cei mai puternici aliați. În întâlnirea de astăzi, am discutat despre cele mai importante probleme atât pentru țările noastre, cât și pentru securitatea globală”, a anunțat Zelenski.

„Marea Britanie știe ce înseamnă să lupți pentru libertate. Suntem alături de tine până la capăt, Volodimir Zelenski”, a scris Sunak pe Twitter.

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa