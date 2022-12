17 persoane au murit de frig în Statele Unite. Până acum, au fost înregistrate temperaturi de până la minus 45 de grade Celsius. Zeci de aeroporturi au fost închise iar avioanele sunt blocate la sol până vor putea decola în siguranță. Pentru a sări în ajutorul cetățenilor afectați, autoritățile americane au transformat atât bibliotecile, cât și secțiile de poliție în adăposturi.

🚨 #BREAKING : Life threatening Blizzard 📌 #Buffalo l #NY A Life threatening blizzard taking place in Buffalo NY area as storm chaser Reed Timmer is in the middle with whiteout conditions and zero visibility with reports of Multiple motorists stranded pic.twitter.com/9RL7aK3wOY

În SUA trăiesc peste 600 de mii de oameni fără adăpost iar autoritățile au o misiune grea în încercarea de a-i salva, fiindcă mulți dintre ei refuză să primească ajutor.

I usually take it with a grain of salt whenever they talk about bad snowstorms in Buffalo… but this really might be the storm of our lifetime like they said. #Elliott #WinterStormElliott #BuffaloNY #buffaloblizzard pic.twitter.com/FHK3WQHVYl