Situație incredibilă - Serbia și Macedonia de Nord, închise complet de Paște. Președintele Serbiei îî cere în genunchi Patriarhului să închidă bisericile

Situatie interesanta in Serbia dar si in Macedonia de Nord. Ambele tari vor inchide complet circulatia incepand de vineri si pana marti pentru ca oamenii sa nu circule de sarbatori si sa raspandeasca virusul. Mai mult, bisericile sunt inchise in ciuda rugamintilor Patriarhului Serbiei.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol