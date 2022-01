Durst a decedat „din cauze naturale legate de lunga listă de probleme medicale despre care noi am vorbit în mai multe rânduri în faţa tribunalului în ultimii doi ani”, a menţionat avocatul Chip Lewis.



În septembrie 2021, Durst a fost găsit vinovat de un tribunal din Los Angeles că a ucis-o pe Susan Berman cu un glonţ în cap la domiciliul acesteia din Beverly Hills. Fapta s-a petrecut în 2000, iar acuzarea a susţinut că Durst a vrut să o împiedice astfel pe Berman să le răspundă poliţiştilor newyorkezi care anchetau în legătură cu dispariţia în 1982 a soţiei sale Kahtleen, în care el ar fi jucat un rol.



"Oaia neagră" a unei familii cu prospere afaceri imobiliare în New York, Durst a fost arestat în martie 2015, înainte de difuzarea pe canalul HBO a unui episod dintr-un documentar biografic, "The Jinx", referitor la un alt episod sângeros al vieţii sale, mai exact moartea unui vecin pe care l-a dezmembrat şi l-a aruncat în mare, fiind achitat ulterior datorită avocaţilor care au invocat un cocteil de legitimă apărare, focuri de armă accidentale şi fapte comise sub influenţa alcoolului.



În serial el pare să facă la un moment dat o mărturisire involuntară, murmurând la toaletă, crezând că microfonul nu funcţionează: "Ce-am făcut? I-am omorât pe toţi, evident". Ulterior, Durst a declarat procurorilor că la turnarea filmului era drogat şi deci ce a spus nu înseamnă nimic în mod deosebit.



Cadavrul soţiei lui Durst nu a fost găsit până azi.