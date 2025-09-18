Potrivit procurorului general al statului New York, Letitia James, aceștia ar fi reușit să evite plata a peste 8 milioane de dolari în taxe, oferindu-i unui inspector fiscal bani, excursii luxoase și acces gratuit la dansuri private.

Mite cu dansuri private și vacanțe în Florida

Conform actului de acuzare, auditorul vizat ar fi beneficiat de nu mai puțin de 13 deplasări plătite de companie, în special în Florida, unde ar fi primit până la 5.000 de dolari pe zi pentru servicii în cluburi precum Tootsie’s Cabaret din Miami. În plus, în cel puțin 10 ocazii între 2010 și 2024, contabilul companiei, Timothy Winata, s-ar fi deplasat la New York pentru a negocia direct cu funcționarul corupt.

După o astfel de călătorie, în februarie 2022, auditorul i-ar fi scris lui Winata: „A fost cea mai bună călătorie pe care am avut-o în Florida. Fetele au fost foarte frumoase și drăguțe... Sper să putem face o altă călătorie înainte de vară.”

În schimbul acestor favoruri, funcționarul ar fi oferit tratament preferențial în mai multe audituri fiscale, reducând considerabil sumele datorate de companie.

Cine sunt directorii acuzați

Procurorii susțin că mita a fost nu doar tolerată, ci coordonată la nivel înalt în companie. Printre inculpați se numără:

Eric Langan (57 ani) – director general,

Bradley Chhay (41 ani) – director financiar,

Ahmed Anakar (58 ani) – director de operațiuni,

Shaun Kevlin (45 ani) – manager regional pentru New York,

Timothy Winata (71 ani) – controlor și contabil.

Alături de aceștia, au fost puse sub acuzare și trei dintre cluburile din Manhattan: Rick’s Cabaret, Vivid Cabaret și Hoops Cabaret and Sports Bar.

Impact financiar și reacții

După anunțul privind rechizitoriul – care include 79 de capete de acuzare, printre care conspirație, mită și fraudă fiscală – acțiunile companiei RCI au scăzut cu aproape 17% la bursă.

„Conducerea RCI și-a folosit fără rușine cluburile pentru a mitui și a scăpa de obligațiile fiscale. Nu voi tolera astfel de practici și mă voi asigura că fiecare companie își plătește partea corectă de taxe”, a declarat Letitia James.

De partea cealaltă, compania respinge acuzațiile. Avocatul RCI, Daniel Horwitz, a transmis că „acuzațiile nu reprezintă o condamnare”, subliniind că RCI are o politică fermă de plată a tuturor impozitelor legitime.

Procesul urmează să se desfășoare în perioada următoare, iar autoritățile promit să aducă în fața instanței toate probele care arată amploarea schemei de corupție.