Pe rețelele sociale circulă imagini răvășitoare cu un copil sirian care s-a născut chiar sub mormanul de moloz produs de cutremur. Din păcate, conform surselor citate, mama bebelușului ar fi decedat, după ce bebelușul a fost scos, teafăr, dintre dărâmîturi, de către echipele de salvatori.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW