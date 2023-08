Ministerul rus de Externe a condamnat sâmbătă ceea ce a numit "atacul terorist" ucrainean asupra Podului Crimeei, despre care a menţionat că a pus în pericol viața unor civili nevinovați.

Autorităţile ruse au promis represalii în urma atacului.

"Nu poate exista nicio justificare pentru astfel de acțiuni barbare și acestea nu vor rămâne fără răspuns", a afirmat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, într-o declarație postată pe aplicația de mesagerie Telegram, conform Rador.

Anterior, Ministerul rus al Apărării a transmis că forțele sale au dejucat un atac ucrainean cu rachete asupra podului lung de 19 km care leagă Crimeea de Rusia peste Strâmtoarea Kerci.

Ministerul condus de Serghei Șoigu a anunţat sâmbătă dimineaţă că a fost dejucată o tentativă de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau ţinte în peninsula Crimeea.

Iar armat rusă a decis mutarea unităților de elită de parașutiști de pe frontul de la Herson pe cel de la Zaporojie, se arată în raportul de sâmbătă al serviciilor de informații militare britanice, referitor la situația din Ucraina.

Ministerul rus al apărării a precizat că podul Kerci a fost ținta unui atac al ucrainenilor, care au folosit rachete S-200, informează RIA Novosti.



Mai multe imagini și înregistrări video publicate pe Twitter arată podul Kerci învăluit în fum, ca urmare a unui posibil atac cu rachete din partea Ucrainei. Traficul a fost oprit.

În acest moment nu se știe dacă podul a fost lovit sau amploarea pagubelor.

Oficialii ruși spun că podul nu a fost avariat, iar fumul care se ridică deasupra podului, vizibil de la mai mulți kilometri distanță e un „ecran de protecție”.

Anton Gherascenko, consilierul ministrului ucrainean de interne a observat că este prima oară când podul este vizat în plină zi.

Two missiles shot down over the Kerch Bridge - "head" of Crimea Aksenov.

The crossing was allegedly not damaged.



Aksenov's "advisor" claims that the smoke on the bridge is a "smoke cover" created by rescue services. He says traffic will resume moving in the nearest future.



By… pic.twitter.com/XOwOT5f3pD