CNN a verificat autenticitatea imaginilor video și poziția geografică. Videoclipul a fost publicat luni inițial de jurnalistul ucrainean Yuri Butusov, însă locația nu a fost corect precizată.

Un martor ocular a filmat trenul cu opt vagoane care trecea prin Novooleksiivka, în Ucraina.

Micul oraș Novooleksiivka se află la aproximativ 32 de kilometri nord-vest de regiunea anexată de Rusia – Crimeea și la 88 de kilometri sud-vest de Melitopol, care este sub ocupație militară a Rusiei.

Yes, Russia is really using this in the battle of Mariupol.

I repeat: this is real. pic.twitter.com/NQzYoBkTrT