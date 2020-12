Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului are coronavirus. Donald Trump a făcut anunțul pe Twitter

„Rudy Giuliani, de departe cel mai mare primar din istoria New York-ului și care a lucrat neobosit pentru a demasca cele mai corupte alegeri (de departe!) din istoria SUA, a fost testat pozitiv cu virusul Chinei", a fost mesajul lui Trump pe Twitter. „Fă-te bine Rudy, vom continua!!!, mai precizat Donald Trump.

Rudy Giuliani, în vârstă de 76 de ani, a fost internat duminică la Spitalul Universitar Medstar Georgetown din Washington DC, scrie BBC News, citat de agenția Mediafax.

Nu se ştie ce simptome are Rusy Giuliani şi nici când a fost infectat. Rudy Giuliani, care a condus echipa de avocaţi care a contestat rezultatele alegerilor prezidenţiale din SUA, este doar cel mai recent caz de apropiat al preşedintelui care a fost infectat cu noul coronavirus.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!