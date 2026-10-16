Revolte violente în Albania: premierul Edi Rama, presat să demisioneze

Albania este zguduită de proteste violente, iar situația a devenit atât de gravă încât Ministerul român de Externe a emis o atenționare de călătorie. Trei zile de confruntări au lăsat în urmă 71 de polițiști răniți, unul în stare critică, și cel puțin 71 de manifestanți arestați. Protestatarii au atacat instituții publice, au incendiat clădiri și cer demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție. Acesta refuză, însă, să plece de la putere. Violențele s-au extins și în alte orașe, iar autoritățile române îi avertizează pe cetățeni să evite zonele în care au loc manifestații.
Premierul Albaniei, Edi Rama, a anunțat că nu va demisiona chiar dacă protestele studenților au escaladat în ultimele zile, în Tirana.
Mai mult, acesta susține că demisia ar însemna trădarea alegătorilor care i-au acordat un mandat puternic pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Nemulțumiți de creșterea costurilor educației, de condițiile din universități și de corupție, protestatarii au atacat mai multe instituții, printre care și sediul Ministerului Educației, au spart vitrine, au rupt gardurile de protecție și au incendiat mobilierul stradal.
Confruntările cu forțele de ordine au durat mai multe ore. Potrivit bilanțului, 23 de polițiști și șase civili au fost răniți, iar 35 de persoane au fost reținute. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.
Actualul val de proteste vine după mai multe luni de manifestații în mare parte pașnice și reprezintă cea mai importantă provocare de până acum pentru Edi Rama, care a câștigat al patrulea mandat de premier anul trecut, având aderarea la UE în centrul campaniei sale.
Recent, numele fostului general SRI Florian Coldea a fost asociat în presă de mai multe ori cu cercurile de putere din Albania, inclusiv în contextul scandalului care o vizează pe fosta șefă a serviciului de informații, Vlora Hyseni.
Alertă de călătorie pentru Albania: avertismentul MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atenționare de călătorie pentru Albania, după ce manifestațiile organizate în centrul capitalei Tirana au degenerat în violențe.
Potrivit MAE, situația tensionată ar putea provoca perturbări ale circulației rutiere și ale transportului public, iar autoritățile avertizează că protestele s-ar putea extinde și în alte orașe ale țării. Pe lângă Tirana, perturbările s-ar putea resimți și în alte localități, printre care Shkoder, Elbasan, Korca, Vlora și Lushnja.
Avertismentul se adresează cetățenilor români care se află deja în Albania, celor care tranzitează teritoriul acestei țări, dar și persoanelor care intenționează să călătorească în perioada următoare.