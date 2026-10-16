Revolte violente în Albania: premierul Edi Rama, presat să demisioneze

Publicat 16 oct. 2026, 11:01 Sursă Realitatea PLUS

Albania este zguduită de proteste violente, iar situația a devenit atât de gravă încât Ministerul român de Externe a emis o atenționare de călătorie. Trei zile de confruntări au lăsat în urmă 71 de polițiști răniți, unul în stare critică, și cel puțin 71 de manifestanți arestați. Protestatarii au atacat instituții publice, au incendiat clădiri și cer demisia premierului Edi Rama, pe care îl acuză de corupție. Acesta refuză, însă, să plece de la putere. Violențele s-au extins și în alte orașe, iar autoritățile române îi avertizează pe cetățeni să evite zonele în care au loc manifestații.

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