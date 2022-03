"Promit să plătesc 1.000.000 de dolari ofițerului (ofițerilor) care, respectându-și datoria constituțională, îl arestează pe Putin ca criminal de război conform legilor rusești și internaționale", a scris Konanykhin, pe o rețea de socializare, potrivit Jerusalem Post.

"Putin nu este președintele Rusiei deoarece a ajuns la putere ca urmare a unei operațiuni speciale de aruncare în aer clădiri de apartamente din Rusia, apoi a încălcat Constituția prin eliminarea alegerilor libere și prin uciderea oponenților săi", continuă acesta.

"În calitate de etnic rus și cetățean rus, consider că este datoria mea morală să facilitez denazificarea Rusiei. Voi continua să ajut în continuare Ucraina în eforturile sale eroice de a rezista atacului hoardei lui Putin", a adăugat omul de afaceri fugit din Rusia încă din 1992.

Postarea, scrie hotnews.ro, a fost însoțită de o imagine cu o fotografie a lui Putin și cuvintele "Wanted: Mort sau viu - Vladimir Putin. Pentru crime în masă".

