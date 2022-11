Atacurile cu rachete rusești au paralizat aproape jumătate din sistemul energetic al Ucrainei, iar autoritățile din capitala Kiev au avertizat că s-ar putea opri curentul. Cu temperaturile în scădere și prima ninsoare ce a căzut peste Kiev, oficialii ucraineni au anunțat că se lucrează pentru a restabili rețeaua energetică la nivel național, după unele din cele mai puternice bombardamente ale infrastructurii civile ucrainene din război. În plus, ONU avertizează în legătură cu un dezastru umanitar provocat de penuria de electricitate și apă din Ucraina.

UPDATE 11.00 - Rusia se confruntă cu un alt val de mobilizare, ce va duce la înrăutățirea condițiilor și a rezultatelor trupelor rusești, anunnță Institutul pentru Studiul Războiului. ISW susține că oficialii de la Moscova pregătesc o nouă mobilizare mascată.

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI